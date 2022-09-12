Пуски ракет ТЕЦ-5 у Харкові: в яких областях впоралися з наслідками удару (фото)

Ракетний удар по ТЕЦ-5 міг коштувати росіянам приблизно 100 млн. доларів. Комунальники успішно налагоджують мережі — у Харкові та області на 80% відновили електропостачання, у деяких регіонах усувають проблеми з мобільним зв'язком.

Після ракетного удару російської армії по Харківській ТЕЦ-5 увечері 11 вересня електропостачання у Харкові та області відновили на 80%. Про це написав у Telegram заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Електропостачання та водопостачання міста та області відновлено на 80%. Продовжуємо працювати", — зазначив він.

Без електрики не працювали насоси, що подають людям у будинки воду. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ще вночі у місті відновили водопостачання. Метро та наземний електротранспорт працюють у штатному режимі.

Частково залишаються знеструмленими Новобаварський та Основ'янський райони Харкова, додали у місцевому обленерго.

[ + – ] Армія Росії обстріляла об'єкт критичної інфраструктури у Чугуївському районі

Харківські пабліки оцінили приблизну вартість удару росіян по ТЕЦ-5 у 100 млн. доларів.

Синєгубов зазначив, що від ракетного обстрілу армії Росії постраждав об'єкт критичної інфраструктури в Чугуївському районі, 2 особи отримали поранення.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що внаслідок російських ударів по ТЕЦ та іншій критичній інфраструктурі без електроенергії залишилися Харківська та Донецька області. У Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях спостерігалися часткові проблеми з електрикою.

[ + – ] У різних районах Харкова після удару по ТЕЦ-5 зникло світло

Удар по ТЕЦ-5 у Харкові — на Полтавщині не ловить оператор Lifecell

Наслідки ракетного удару відчули на Полтавщині. Через перепади напруги вийшов з ладу регіональний вузол зв'язку оператора Lifecel приблизно на половині території області, зазначив у Telegram голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Перебої зі зв'язком у Полтаві спостерігалися у оператора "Київстар". У другій половині дня інтернет та зв'язок lifecell мають повністю відновити, пообіцяв Лунін.

Проблеми з подачею електроенергії виникли і в Сумській області, 135 населених пунктів Охтирського району залишилися без світла.

Нагадаємо, що українська влада раніше оцінила масштаби руйнувань в Україні. На повоєнне відновлення протягом 10 років хочуть витратити 750 млрд. доларів.

Фокус раніше писав, як Україна готується до опалювального сезону у воєнних умовах. Експерти говорять про необхідність посилення систем ППО для відбиття ракетних ударів ЗС РФ по ТЕС.