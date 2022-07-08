Якщо прилетить: як Україна готується запобігати ризикам майбутнього опалювального сезону

Основні ризики майбутнього опалювального сезону пов'язані з можливим ракетним обстрілом з боку Російської Федерації. До цього Україна може і має підготуватися заздалегідь.

Україні потрібен запас теплових генераторів та палива на випадок, якщо під час опалювального сезону Росія прицільно знищуватиме теплоелектростанції (ТЕС) та теплоелектроцентралі (ТЕЦ). Про це йдеться у статті Фокусу "Буржуйка знадобиться. Як Україна готується до опалювального сезону в умовах війни".

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Основним викликом наступного опалювального сезону стане загроза ракетних ударів, вважають у Європейській Бізнес Асоціації. Цю думку поділяє директор Центру енергетичних досліджень Олександр Харченко.

"Цілком всі основні загрози лежать в одному полі — чи РФ фізично знищуватиме теплоелектростанції (ТЕС) і теплоелектроцентралі (ТЕЦ). Ось у чому питання. Все інше на тлі цієї загрози не передбачає жодних проблем", — сказав Харченко.

Він зазначає: підготуватись до ракетних ударів по ТЕС можна, посилюючи системи ППО.

"Якщо піти з військового профілю до технічного, міста могли б створювати резерви, закуповувати мобільні теплові генератори, які можна було б використовувати в разі потрапляння до ТЕЦ, як основне джерело тепла. Нам потрібно мати певний резерв таких генераторів у країні та, в разі атак включати їх у мережу та дублювати ті функції, які зазвичай виконує центральна мережа опалення", — вважає Харченко.

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Виконавчий директор асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк каже про необхідність створити план на випадок форс-мажору.

"На мій погляд, кожне місто повинне мати робочий план: що робити, якщо ракета потрапила в ТЕЦ і пів міста без тепла. Чи є в запасі якісь контейнерні котельні, чи ми включаємо якесь електричне опалення, чи є у нас мінімальний запас потужностей тощо", — сказав Святослав Павлюк.

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Буржуйка знадобиться. Як Україна готується до опалювального сезону в умовах війни

Він також наполягає, що важливо забезпечити резервними джерелами тепла лікарні. Якщо дитячі садки та школи у критичній ситуації закриваються, то медустанови мають залишатися захищеними.

Нагадаємо, на брифінгу в рамках конференції в Лугано прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що Україна створює запас модульних котелень, генераторів та очищувачів води.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення заморозити будь-які підвищення тарифів на комунальні послуги, які перебувають у сфері відповідальності уряду.