Если прилетит: как Украина готовится предотвращать риски грядущего отопительного сезона

Основные риски грядущего отопительного сезона связаны с возможными ракетными обстрелами со стороны Российской Федерации. К этому Украина может и должна подготовиться заранее.

Украине нужен запас тепловых генераторов и топлива на случай, если в ходе отопительного сезона Россия будет прицельно уничтожать теплоэлектростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Об этом говорится в статье Фокуса "Буржуйка пригодится. Как Украина готовится к отопительному сезону в условиях войны".

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Основным вызовом следующего отопительного сезона станет угроза ракетных ударов, считают в Европейской Бизнес Ассоциации. Эту точку зрения разделяет директор Центра энергетических исследований Александр Харченко.

"Совершенно все основные угрозы лежат в одном поле — будет ли РФ физически уничтожать теплоэлектростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Вот в чем вопрос. Все остальное на фоне этой угрозы не предполагает никаких проблем", — сказал Харченко.

Он отмечает: подготовиться к ракетным ударам по ТЭС можно, усиливая системы ПВО.

"Если уйти из военного профиля в технический, города могли бы создавать резервы, закупать мобильные тепловые генераторы, которые можно было бы использовать в случае попадания в ТЭЦ, как основной источник тепла. Нам нужно иметь определенный резерв таких генераторов в стране и, в случае атак включать их в сеть и дублировать те функции, которые обычно выполняет центральная сеть отопления", — считает Харченко.

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Исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк говорит о необходимости создать план на случай форс-мажора.

"На мой взгляд, каждый город должен иметь рабочий план: что делать, если ракета попала в ТЭЦ и пол города без тепла. Есть ли в запасе какие-то контейнерные котельные, включаем ли мы какое-то электрическое отопление, есть ли у нас минимальный запас мощностей и т.д", — сказал Святослав Павлюк.

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Он также настаивает, что критически важно обеспечить резервными источниками тепла больницы. Если детские садики и школы в критической ситуации закрываются, то медучреждения должны оставаться защищенными.

Напомним, на брифинге в рамках конференции в Лугано премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что Украина создает запас модульных котельных, генераторов и очистителей воды.

Как сообщалось, Кабинет Министров Украины принял решение заморозить любые повышения тарифов на коммунальные услуги, которые находятся в сфере ответственность правительства.