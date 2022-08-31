На відновлення України за 10 років планують витратити $750 млрд, — Гетманцев

Стратегія відновлення розбирається на три періоди, а реалізація першого розрахована до кінця 2022 року.

Влада України протягом 10 років планує витратити $750 млрд на відновлення країни після повномасштабної війни. Цю інформацію в інтерв'ю "РБК-Україна" підтвердив нардеп від фракції "Слуга народу", голова профільного комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, у влади України є план відновлення України. Стратегія передбачає використання протягом 10 років близько $750 млрд, 30% з яких нададуть як приватні інвестиції.

Гетманцев наголосив, що цей план щодо відновлення України офіційно представили під час тематичного саміту у швейцарському Лугано, а сам документ отримав позитивні відгуки від європейських союзників.

"Ми цей план відкоригували, є відповідні доручення Кабінету міністрів щодо того, щоб підготувати цей план до затвердження вже Національною радою, бо поки це проєкт. Це величезний документ на 3000 сторінок, який містить у 24 напрямках план, що робити. Він саме покроковий, ми таке завдання ставили", — продовжив Гетманцев і додав, що стратегію відновлення розбито на три періоди, а реалізація першого розрахована до кінця 2022 року.

Під час воєнного стану, як зазначає нардеп, Верховна Рада проводить лібералізацію трудового законодавства, ухвалюючи зміни до Трудового кодексу. Бюджет на відновлення у розмірі $750 млрд накопичуватиметься з кількох джерел, а основним є фінансова допомога від західних партнерів.

Гетманцев не дотримується оптимістичної позиції щодо арешту російських активів і використання зазначених коштів для "відродження" країни. За його словами, Україна зможе отримати права на використання капіталів лише від кількох держав.

Варто зазначити, що раніше президент Володимир Зеленський, звертаючись до Руху підприємств Франції MEDEF, заявляв, що на відновлення України може знадобитися від $600 до $800 млрд.

Також Фокус у своєму матеріалі детально розповідав, що являє собою План Маршалла для України і хто із західних союзників допоможе Києву відновити інфраструктуру після війни.