Пуски ракет по ТЭЦ-5 в Харькове: в каких областях справились с последствиями удара (фото)

Ракетный удар по ТЭЦ-5 мог стоит россиянам примерно 100 млн долларов. Коммунальщики успешно налаживают сети — в Харькове и области на 80% восстановили электроснабжение, в некоторых регионах устраняют проблемы с мобильной связью.

После ракетного удара российской армии по Харьковской ТЭЦ-5 вечером 11 сентября электроснабжение в Харькове и области восстановили на 80%. Об этом написал в Telegram замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Электроснабжение и водоснабжение города и области восстановлено на 80%. Продолжаем работать", – отметил он.

Без электричества не работали насосы, подающие людям в дома воду. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что еще ночью в городе восстановили водоснабжение. Метро и наземный электротранспорт работают в штатном режиме.

Частично остаются обесточенными Новобаварский и Основянский районы Харькова, добавили в местном облэнерго.

[ + – ] Армия России обстреляла объект критической инфраструктуры в Чугуевском районе

Харьковские паблики оценили примерную стоимость удара россиян по ТЭЦ-5 в 100 млн долларов.

Синегубов отметил, что от ракетных обстрелов армии России пострадал объект критической инфраструктуры в Чугуевском районе, 2 человека получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в результате российских ударов по ТЭЦ и другой критической инфраструктуры без электроэнергии остались Харьковская и Донецкая области. В Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях наблюдались частичные проблемы с электричеством.

[ + – ] В разных районах Харькова после удара по ТЭЦ-5 пропал свет

Удар по ТЭЦ-5 в Харькове — в Полтавской области не ловит оператор Lifecell

Последствия ракетного удара ощутили в Полтавской области. Из-за перепадов напряжения вышел из строя региональный узел связи оператора Lifecel примерно на половине территории области, отметил в Telegram глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

Перебои со связью в Полтаве наблюдались у оператора "Киевстар". Во второй половине дня интернет и связь lifecell должны полностью восстановить, пообещал Лунин.

Проблемы с подачей электроэнергии возникли и в Сумской области, 135 населенных пункта Ахтырского района остались без света.

Напомним, что украинские власти ранее оценили масштабы разрушений в Украине. На послевоенное восстановление в течение 10 лет хотят потратить 750 млрд долларов.

Фокус ранее писал, как Украина готовится к отопительному сезону в военных условиях. Эксперты говорят о необходимости усиления систем ПВО для отражения ракетных ударов ВС РФ по ТЭС.