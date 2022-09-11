ЗС РФ атакували об'єкти критичної інфраструктури, низка міст України без світла та води

Російські війська атакували населені пункти Харківської та Дніпропетровської області, а проблеми з електроенергією також спостерігаються у Полтавській та Сумській.

Російські війська обстріляли об'єкт критичної інфраструктури у Харкові, через що в багатьох районах міста зникло світло та вода. Про це розповів мер міста Ігор Терехов.

"Удар по інфраструктурному об'єкту Харкова. Через удар у багатьох районах міста зникло світло. З цієї ж причини в тих же районах немає і води — не працюють насоси", — написав він.

За словами градоначальника, це цинічна помста російських військ за успіхи Збройних Сил України на фронті, зокрема в Харківській області.

Ігор Терехов зазначив, що фахівці та працівники комунальних сфер уже працюють над усуненням ушкоджень.

Обстріл Харківської області

Міська рада Дергачів Харківської області розповіла, що вся громада залишилася без електроенергії, бо російські війська завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Наразі "Харківобленерго" працює над тим, щоб відновити подачу світла.

Зазначимо, що біля Дергачів знаходиться ТЕЦ-5, що забезпечує обласний центр електроенергією.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, на атакованих об'єктах почалися пожежі, рятувальники локалізують загоряння.

Затримка потягів

В "Укрзалізниці" розповіли, що через масовані атаки Слобожанщини очікуються затримки потягів до Харкова, Сум та Полтави. Однак жодного рейсу не скасують.

"На вокзалах Харкова та інших тимчасово знеструмлених міст організовано безпечне висадження та посадку пасажирів. Також пасажирам дозволять залишитися на території вокзалів протягом комендантської години", — сказано в повідомленні.

Атака ЗС РФ з інфраструктури у Дніпропетровській області

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заявив, що ввечері Росія завдала ударів по енергетичній інфраструктурі в регіоні. Внаслідок чого деякі міста та громади області залишилися без електрики. Він додав, що спецслужби працюють над відновленням подачі світла до будинків українців.

У міському виконкомі Павлограда Дніпропетровської області повідомили, що у населеному пункті спрацювала система ППО, також є влучення по інфраструктурі за містом. Деякі вулиці залишилися без світла, але аварійні бригади почали працювати над усуненням наслідків.

Де ще спостерігаються проблеми з енергією?

У Полтавській ОВА повідомили, що в області зникла електрика та вода, проте незабаром їх подання буде відновлено.

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів, що по всьому регіону впала напруга і додав, що електросистема залишається нестабільною через обстріл ЗС РФ у березні. Він також наголосив, що російські війська можуть атакувати об'єкти енергетичного забезпечення на всій території країни.

Нагадаємо, 11 вересня російська армія завдала ракетного удару по житловому кварталу в центрі Дніпра та атакувала Нікополь. Внаслідок чого зруйновано адміністративні будівлі, магазини, житлові будинки, ринок та складські приміщення. Крім того, після обстрілів міст постраждали 4 особи.

Крім того, росіяни обстріляли Краматорськ та Покровськ Донецької області. Відомо про велику кількість руйнувань, шестеро місцевих жителів загинули.