ВС РФ атаковали объекты критической инфраструктуры, ряд городов Украины без света и воды

Российские войска атаковали населенные пункты Харьковской и Днепропетровской области, а проблемы с электроэнергией также наблюдаются в Полтавской и Сумской.

Российские войска обстреляли объект критической инфраструктуры в Харькове, из-за чего во многих районах города пропал свет и вода. Об этом рассказал мэр города Игорь Терехов.

"Удар по инфраструктурному объекту Харькова. В следствии удара во многих районах города пропал свет. По этой же причине в тех же районах нет и воды — не работают насосы", — написал он.

По словам градоначальника, это циническая месть российских войск за успехи Вооруженных сил Украины на фронте, в частности, в Харьковской области.

Игорь Терехов отметил, что специалисты и работники коммунальных сфер уже работают над устранением повреждений.

Обстрел Харьковской области

Городской совет Дергачей Харьковской области рассказал, что вся община осталась без электроэнергии, потому что российские войска нанесли удары по объектам критической инфраструктуры. Сейчас "Харьковоблэнерго" работает над тем, чтобы восстановить подачу света.

Отметим, что возле Дергачей находится ТЭЦ-5, которая обеспечивает областной центр электроэнергией.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, на атакованных объектах начались пожары, спасатели локализируют загорания.

Задержка поездов

В "Укрзалізниці" рассказали, что из-за массированных атак Слобожанщины ожидаются задержки поездов в и с Харькова, Сум и Полтавы. Однако ни один рейс не будет отменен.

"На вокзалах Харькова и других временно обесточенных городов организована безопасная высадка и посадка пассажиров. Также пассажирам будет позволено остаться на территории вокзалов в течение комендантского часа", — сказано в сообщении.

Атака ВС РФ по инфраструктуре в Днепропетровской области

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко заявил, что вечером Россия нанесла удары по энергетической инфраструктуре в регионе. В результате чего некоторые города и общины области остались без электричества. Он добавил, что спецслужбы работают над восстановлением подачи света в дома украинцев.

В городском исполкоме Павлограда Днепропетровской области сообщили, что в населенном пункте сработала система ПВО, также есть попадание по инфраструктуре за городом. Некоторые улицы остались без света, но аварийные бригады уже начали работать над устранением последствий.

Где еще наблюдаются проблемы с энергией?

В Полтавской ОВА сообщили, что в области пропало электричество и вода, однако скоро их подача будут возобновлена.

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал, что по всему региону упало напряжение и добавил, что электросистема остается нестабильной из-за обстрелов ВС РФ в марте. Он также отметил, что российские войска могут атаковать объекты энергетического обеспечения на всей территории страны.

Напомним, 11 сентября российская армия нанесла ракетный удар по жилому кварталу в центре Днепра и атаковала Никополь. В результате чего были разрушены административные здания, магазины, жилые дома, рынок и складские помещения. Кроме того, после обстрелов городов пострадали 4 человека.

Кроме того, россияне обстреляли Краматорск и Покровск Донецкой области. Известно о большом количестве разрушений, шестеро местных жителей погибли.