Ракетные обстрелы ВС РФ Донецкой области: погибло 6 человек в Покровске (фото)

ВС РФ нанесли ракетные удары по Краматорску и Покровску. Известно о большом количестве разрушений, шестеро местных жителей погибли.

Города Краматорск и Покровск в Донецкой области ночью, 11 сентября, пострадали от ракетных обстрелов российской армии.

По Покровску было нанесено 9 ракетных ударов, как сообщил у себя в Telegram-канале мэр города Руслан Требушкин.

[ + – ] По Покровску было нанесено 9 ракетных ударов Фото: Telegram

Изначально он сообщил о четырех погибших, но позже стало известно, что погибли 6 мирных жителей Покровска.

[ + – ] Известно, что погибли 6 мирных жителей Покровска Фото: Telegram

В результате ракетных ударов были разрушены частные дома и получили ранения несколько человек, о точном их количестве Требушкин не сообщил.

Также о том, что россияне обстреляли Краматорск ракетами из ЗРК С-300, сообщил в Facebook мэр города Александр Гончаренко. Под удар попали промышленные объекты, которые были разрушены. Если ли погибшие и раненые в Краматорске Гончаренко не сообщил.

[ + – ] Россияне обстреляли Краматорск ракетами из ЗРК С-300 Фото: Facebook

В то же время глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Facebook написал о том, что за прошедшие сутки от обстрелов российской армии погибли 3 человека в Красногоровке, 2 человека в Бахмуте и 1 человек в Райгородке. Также Кириленко написал, что в разных населенных пунктах Донецкой области в результате обстрелов россиян получили ранения 19 человек.

[ + – ] Под удар в Краматорске попали промышленные объекты Фото: Facebook

[ + – ] О погибших и раненых в Краматорске не сообщается Фото: Facebook

Согласно сообщению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с начала сентября, в результате контрнаступления наша армия смогла освободить от российских оккупантов более 3 тысяч кв. км территории Украины. По словам Залужного, до государственной границы в Харьковской области осталось 50 км и наша армия продолжает свое продвижение вперед.

Как уже писал Фокус, под обстрелами оказались населенные пункты Днепропетровской области, в том числе и сам город Днепр. Извесно о множественных разрушениях жилых домов и других зданий, а также о том, что 4 человека получили ранения.

В то же время, контрнаступление украинской армии продолжается в Харьковской области. Известно о том, что еще 2 населенных пункта были освобождены от оккупантов – село Большая Камышеваха и пгт Чкаловское.