Ракетні обстріли ЗС РФ Донецької області: загинуло 6 людей у Покровську (фото)

ЗС РФ завдали ракетних ударів по Краматорську та Покровську. Відомо про велику кількість руйнувань, шестеро місцевих жителів загинули.

Міста Краматорськ та Покровськ у Донецькій області вночі, 11 вересня, постраждали від ракетного обстрілу російської армії.

По Покровську завдано 9 ракетних ударів, як повідомив у себе в Telegram-каналі мер міста Руслан Требушкін.

[ + – ] По Покровську завдано 9 ракетних ударів Фото: Telegram

Спочатку він повідомив про чотирьох загиблих, але пізніше стало відомо, що загинули 6 мирних жителів Покровська.

[ + – ] Відомо, що загинули 6 мирних жителів Покровська Фото: Telegram

Внаслідок ракетних ударів зруйновано приватні будинки та отримали поранення кілька людей, про точну їхню кількість Требушкін не повідомив.

Також про те, що росіяни обстріляли Краматорськ ракетами із ЗРК С-300, повідомив у Facebook мер міста Олександр Гончаренко. Під удар потрапили промислові об'єкти, які зруйновано. Чи є загиблі та поранені у Краматорську, Гончаренко не повідомив.

[ + – ] Росіяни обстріляли Краматорськ ракетами із ЗРК С-300 Фото: Facebook

Водночас голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Facebook написав про те, що минулої доби від обстрілів російської армії загинули 3 людини в Красногорівці, 2 людини в Бахмуті і 1 людина в Райгородці. Також Кириленко написав, що в різних населених пунктах Донецької області внаслідок обстрілу росіян отримали поранення 19 людей.

[ + – ] Під удар у Краматорську потрапили промислові об'єкти Фото: Facebook

[ + – ] Про загиблих та поранених у Краматорську не повідомляють Фото: Facebook

Згідно з повідомленням головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, з початку вересня внаслідок контрнаступу наша армія змогла звільнити від російських окупантів понад 3 тисячі кв. км території України. За словами Залужного, до державного кордону в Харківській області залишилося 50 км і наша армія продовжує своє просування вперед.

Як уже писав Фокус, під обстрілами опинилися населені пункти Дніпропетровської області, зокрема і саме місто Дніпро. Відомо про численні руйнування житлових будинків та інших будівель, а також про те, що 4 особи отримали поранення.

Також контрнаступ української армії триває в Харківській області. Відомо про те, що ще 2 населені пункти звільнені від окупантів — село Велика Комишуваха та смт Чкаловське.