Ракетні обстріли ЗС РФ Донецької області: загинуло 6 людей у Покровську (фото)
ЗС РФ завдали ракетних ударів по Краматорську та Покровську. Відомо про велику кількість руйнувань, шестеро місцевих жителів загинули.
Міста Краматорськ та Покровськ у Донецькій області вночі, 11 вересня, постраждали від ракетного обстрілу російської армії.
По Покровську завдано 9 ракетних ударів, як повідомив у себе в Telegram-каналі мер міста Руслан Требушкін.
Спочатку він повідомив про чотирьох загиблих, але пізніше стало відомо, що загинули 6 мирних жителів Покровська.
Внаслідок ракетних ударів зруйновано приватні будинки та отримали поранення кілька людей, про точну їхню кількість Требушкін не повідомив.
Також про те, що росіяни обстріляли Краматорськ ракетами із ЗРК С-300, повідомив у Facebook мер міста Олександр Гончаренко. Під удар потрапили промислові об'єкти, які зруйновано. Чи є загиблі та поранені у Краматорську, Гончаренко не повідомив.
Водночас голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Facebook написав про те, що минулої доби від обстрілів російської армії загинули 3 людини в Красногорівці, 2 людини в Бахмуті і 1 людина в Райгородці. Також Кириленко написав, що в різних населених пунктах Донецької області внаслідок обстрілу росіян отримали поранення 19 людей.
Згідно з повідомленням головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, з початку вересня внаслідок контрнаступу наша армія змогла звільнити від російських окупантів понад 3 тисячі кв. км території України. За словами Залужного, до державного кордону в Харківській області залишилося 50 км і наша армія продовжує своє просування вперед.
Як уже писав Фокус, під обстрілами опинилися населені пункти Дніпропетровської області, зокрема і саме місто Дніпро. Відомо про численні руйнування житлових будинків та інших будівель, а також про те, що 4 особи отримали поранення.
Також контрнаступ української армії триває в Харківській області. Відомо про те, що ще 2 населені пункти звільнені від окупантів — село Велика Комишуваха та смт Чкаловське.