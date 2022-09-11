Російські війська завдали ракетного удару по центру Дніпра: є постраждалі (фото)

Внаслідок обстрілів Дніпра та Нікополя постраждали 4 особи. Вони отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Російські війська в ніч на 11 вересня завдали серії ракетних ударів по центру Дніпра, Нікополю, а також по Марганецькій громаді Дніпропетровської області. Зруйновано багато будівель та поранено 4 людей, троє з яких перебувають у лікарні. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у своєму Telegram-каналі.

За словами Резніченка, до центру Дніпра вночі в житловий квартал потрапила російська ракета. Внаслідок удару поранення отримав 72-річний житель міста, який у тяжкому стані перебуває в лікарні. Внаслідок ракетного удару по Дніпру зруйновано адміністративні будівлі, магазини, житлові будинки, ринок та складські приміщення.

Також у ніч проти 11 вересня російські окупанти обстрілювали з "Градів" місто Нікополь. По цьому населеному пункту росіяни стріляли тричі за ніч. За оцінками в місто влучило понад 35 снарядів, які випустили російські війська з "Градів" та важкої артилерії. Внаслідок обстрілу Нікополя поранення отримали 3 мешканці міста: двоє чоловіків та жінка. Чоловіки у стані середньої тяжкості перебувають у лікарні.

[ + – ] Російські війська в ніч на 11 вересня завдали серії ракетних ударів по центру Дніпра, Нікополю, а також по Марганецькій громаді Дніпропетровської області. Зруйновано багато будівель та поранено 4 людей, троє з яких перебувають у лікарні Фото: Telegram

За словами Резніченка, у Нікополі внаслідок обстрілів міста пошкодження отримали 35 багатоповерхівок та приватних будинків. Також під обстріл потрапили об'єкт промислової інфраструктури, кілька навчальних закладів, амбулаторія, газопроводи, лінії електропередач та автомобілі місцевих мешканців.

Під обстрілами ЗС РФ опинилася і Марганецька громада, але поки про руйнування та поранених повідомлення немає.

Водночас, як уже писав Фокус, на південному театрі бойових дій, а саме в Херсонській області, українська армія просунулась уперед на десятки кілометрів.

Також, враховуючи успішний контрнаступ нашої армії, внаслідок чого вже звільнено 2 тисячі квадратних кілометрів нашої території, міністр оборони України заявив, що російські війська тікатимуть, і розповів про терміни закінчення війни з Росією.