Росіяни тікатимуть: Резніков розповів про терміни закінчення війни

Міністр оборони України переконаний, що після кількох перемог ЗСУ лінія оборони росіян здригнеться, і фронт посиплеться.

Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив, що прогнозувати дату закінчення війни дуже складно. Проте він відчуває, що воювати доведеться недовго — коли Збройні Сили України отримають на фронті ще кілька перемог, російська лінія оборони здригнеться, і окупанти почнуть тікати.

Глава оборонного відомства впевнений, що навіть відносно невеликі перемоги ЗСУ призведуть до того, що фронт росіян посиплеться, і цьому також сприятиме руйнація складів і логістичних ланцюжків.

"Я переконаний, ще кілька успіхів на фронті, нехай невеликі, але перемог, коли війська росіян будуть тікати, а вони будуть, повірте мені… Це буде, як лавина, здригнеться одна лінія оборони, і воно посиплеться", — сказав Резніков.

За його словами, раніше існувало уявлення про українські збройні сили як про "маленьку радянську армію", яка вступила в боротьбу з величезною, і тому світова спільнота у своїй більшості вірила не в перемогу України, а в її швидку поразку.

"Наші Збройні сили сприймали як маленьку радянську армію, яка протистоятиме великій радянській армії. Тобто зійдуться дві радянські армії, тільки величезна та маленька. Звичайно, маленька програє великій, тому що однакові стандарти, підходи, озброєння…" — зазначив Резніков.

Проте практика показала, що це зовсім не так, оскільки російських солдатів, які думали, що їх зустрічатимуть у Києві з квітами, почали вбивати. На думку міністра оборони, тут зіграв той фактор, що українці не мають іншого варіанту, крім виживання як нація, яка захищає свою землю. Водночас солдати ЗС РФ не мають моралі та мети, за що воювати.

Резніков також сказав, що є кілька критеріїв, які свідчать про закінчення війни. Перший, формально-юридичний — відновлення контролю за територіями в межах 1991 року. Другий — реалістичний і життєвий — це коли люди обговорюватимуть, сидячи в літаку, коли й де вони відпочиватимуть.

"Коли ми з вами зустрінемося в аеропорту "Бориспіль", ви сідатимете на літак із членами своєї родини, вилітаючи, наприклад, у Туреччину, а я зі своєю дружиною вилітатиму, умовно кажучи, теж у Туреччину, і ми з вами обговорюватимемо, в якому готелі ви плануєте зупинитися на відпочинок... Це означає, що в Україні настав мир", — сказав Резніков.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони Олексій Резніков підсумував результат зустрічі із західними союзниками у форматі "Рамштайн". За його словами, одним із важливих моментів було обговорення ефективної програми підготовки бійців ЗСУ у Великій Британії, через яку пройдуть навчання близько 30 тисяч українських бійців.