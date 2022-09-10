"Зустріч із великими друзями": Резніков підбив підсумки "Рамштайн-5"

Міністр оборони України відзначив створення програм підготовки українських бійців у Великій Британії, за якими до бойових дій підготують 30 тисяч військовослужбовців ЗСУ.

Міністр оборони Олексій Резніков опублікував у своєму Facebook пост, де підбив підсумки зустрічі із західними союзниками в межах формату "Рамштайн-5", яка відбулася 8 вересня на німецькій авіабазі. Глава оборонного відомства відзначив зрушення в рішенні щодо постачання систем ППО, черговий пакет допомоги Україні в розмірі $675 млн, а також ефективну програму підготовки бійців ЗСУ у Великій Британії.

Загалом Резніков оцінив чергову зустріч у форматі "Рамштайн" як насичену та плідну, де українська делегація, за словами глави Міноборони, вела діалог із "великими друзями України" — міністром оборони США Ллойдом Остіном, головою Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генералом міністром оборони Великобританії Беном Воллесом і генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Резніков вважає, що "Рамштайн-5" — це ще один крок назустріч вступу де-факто України в Північноатлантичний альянс.

Резніков зазначив, що західні союзники були позитивно вражені динамікою дій українських підрозділів на півдні та сході країни.

"Так склалося, що на кожному "Рамштайні" лунають певні ключові слова, що визначають фокус обговорення. На першій зустрічі у квітні це були слова Timing і Transition. Тоді ми переконували партнерів якнайшвидше забезпечити нашу армію важкою технікою західних зразків і розпочати перехід на західне озброєння загалом", — написав міністр.

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Щодо чергових пакетів військової допомоги Україні глава Міноборони повідомив, що йшлося про постачання високоточних боєприпасів до систем залпового вогню та до ствольної артилерії.

"Україна отримала сотні одиниць 105-мм і 155-мм артилерії та боєприпаси для них. Лише 155 мм калібру в нас 7 типів гармат і САУ. Українські воїни наводять жах на ворога за допомогою точних і чарівних ударів M142 Himars, M270 ML. HARM уже залишають ворога без радарів", — пише Резніков.

Також згадали про протикорабельні ракети Harpoon, ефективність яких у парі з нашими "Нептунами" можуть підтвердити військовослужбовці ВМСУ.

Особливу увагу приділили комплексам NASAMS і створенню трирівневої системи ППО/ПРО, які зроблять небо над Україною набагато безпечнішим. У цьому ж ключі обговорювали питання важливості наявності програм із навчання українських захисників у Великій Британії, де беруть активну участь фахівці з Канади, Нової Зеландії, Нідерландів, Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії.

"Тисячі наших воїнів уже закінчили цей курс. Понад півтори тисячі навчаються прямо зараз. Уявіть — лише за цією програмою підготуються 30 тисяч бійців, які повернуться в Україну повністю готові до бою — зі знаннями, одягненими, із засобами індивідуального бронезахисту тощо.. Це скелет мінімум 6 бригад. Є ще інші програми", — підкреслив Резніков.

Підсумувавши результати зустрічі, міністр оборони України заявив, що незважаючи на складність ситуації на фронтах нашої країни, українські захисники успішно та самовіддано протистоять ворогові, і в цьому є чимала заслуга союзників, які виявляють послідовність у своїй підтримці.

"Це дуже важка битва, вона — на нашій землі, ми зазнаємо болючих утрат. Але ціна поразки — знищення України й українського народу. Головне. Під час "Рамштайну" партнери чітко заявили: ми з вами до кінця війни, а саме — до перемоги України", — резюмував Резніков.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін під час виступу на відкритті засідання "Рамштайн" у Німеччині заявив про готовність союзників допомагати Україні в довгостроковій перспективі. За його словами, Вашингтон готовий модернізувати оборонну базу країни для забезпечення потреб української армії.