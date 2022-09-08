Зброя для стримування Росії чи для перемоги. Що можуть виділити Україні в Рамштайні

На порядку денному п'ятої за рахунком зустрічі у форматі "Рамштайн", стверджують експерти, будуть винищувачі, танки, ракети ATACMS для HIMARS. Також вирішуватиметься організаційне питання щодо американського ленд-лізу.

Винищувачі, танки, ракети ATACMS для HIMARS та інше далекобійне озброєння — на порядку денному п'ятої за рахунком зустрічі у форматі "Рамштайн". На однойменній американській військовій базі в Німеччині особисто зберуться міністри оборони кількох десятків країн НАТО та дружніх держав.

Зустріч призначено на 8 вересня. Попередня відбулася в онлайн-форматі 20 липня. На ній, як і на трьох подібних раніше, домовилися виділити Україні протикорабельні ракети та реактивну артилерію. На сьогоднішню зустріч Україна покладає особливі надії — міжнародні партнери можуть виділити нову зброю, яку Збройні сили України ще не отримували, і вона може допомогти зламати хід війни.

Яка зброя потрібна Україні

Про те, що є у списку-запиті, підготовленому Україною напередодні Рамштайна, говорив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Йдеться про системи протиповітряної і протиракетної оборони, безпілотники різних конфігурацій. "Ключовим, паритетним і суттєвим напрямком, найголовнішою зброєю, яка потрібна Україні, є системи MLRS із великою дальністю ударів. Нам потрібні не тільки HIMARS, але й інші системи, здатні "бити" на відстань понад 80 кілометрів", — сказав він.

Експерти уточнюють: не тільки про HIMARS має йтися, а й про тактичні балістичні ракети класу земля-земля ATACMS. Вони б'ють на 300 км. А також словацькі МіГ-29 та танки Т-72, ППО, зокрема С-300.

Олексій Копитько, радник міністра оборони України впевнений, що результати зустрічі будуть більш ніж позитивні для України, тому що Україна не просто пише запити, а й пояснює партнерам, насамперед міністрам оборони європейських країн, що саме необхідно Україні.

"Кожен із цих рухів тіла супроводжується цілим комплексом заходів, — каже він. — До і після. Це процес. Якщо ви подивитеся у стрічки до 30 серпня, то зафіксуєте: головною публічною темою щодо України ЄС висував створення особливої місії Євросоюзу з акцентом на тренінги для наших воїнів, щодо цього було кілька заяв, навіть була озвучена конкретика — чому нас збиралися тренувати. За підсумками зустрічі прозвучали інші заяви головного дипломата ЄС Жозепа Борреля, який наголосив, що міністр оборони України ознайомив міністрів оборони та Єврокомісію з потребами України і тепер у них є пріоритезація на коротку, середню та довгу перспективу. Початкове бачення ЄС було скориговано. Зараз ми подивимося, як воно перетвориться на реальні дії".

Що передадуть Україні США та країни Європи

Організатором зустрічей на базі Рамштайну вважається міністр оборони США Ллойд Остін. Він, як відомо, ще до призначення на посаду голови Пентагону підтримав ідею надання Україні летальної зброї і вважається другом України. У Німеччину він приїде особисто, а це означає, що Вашингтон продовжить підтримувати Україну та закликати це робити інші країни. Причому не просто продовжує, у Рамштайні вирішуватиметься організаційне питання — постачання ленд-лізу й узагалі американської допомоги.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов у коментарі Фокусу нагадує, що 7 серпня США вирішили надати черговий транш військово-технічної допомоги на суму $1 млрд, а після ще $3 млрд безоплатної матеріально-технічної допомоги України у ракурсі надання озброєнь. Крім того, відомо, що Міністерство оборони США уклало контракт на $182 млн із компанією Raytheon Missiles & Defence на закупівлю зенітних ракетних комплексів малої і середньої дальності NASAMS для України. Щоправда, про терміни їх виготовлення поки що нічого не відомо.

"З 1 жовтня у США починається новий фінансовий рік. Відповідно, починає працювати американський ленд-ліз на більш ніж $40 млрд для України — розширені можливості військово-технічного переоснащення Збройних сил України", — каже Снєгирьов.

При цьому на базі Рамштайн Остін хотів би почути, який обсяг допомоги кожна із запрошених країн, зокрема європейських, передала і може ще передати Україні, зокрема новітні системи ППО. Нині відомо, що Північна Македонія після Рамштайну-4 надала безкоштовно літаки Су-25 і танки Т-72, ​​Франція — протикорабельні ракети, Німеччина — станцію радіолокації COBRA та зенітні самохідні артилерійські установки Gepard.

Експерти звертають увагу, що в Німеччину приїде і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Напередодні він написав колонку для Financial Times, в якій він сказав, що війна в Україні зараз переходить у критичну фазу, адже наближається зима, що ускладнить як ведення боїв, так і енергетичну ситуацію в Європі. "Єдність і солідарність союзників України зазнають серйозного випробування", — сказав він. Але уточнив: "За підтримку України сплачується ціна, але вона розраховується у доларах і євро, тоді як українці платять власним життям", а "підтримка України сприяє глобальній безпеці".

Зброя для стримування чи перемоги?

Російський публіцист, який живе у Вашингтоні, Андрій Піонтковський у контексті зустрічі на базі Рамштайн згадує серпневий відкритий лист двох десятків високопоставлених дипломатів, зокрема колишнього посла США в Україні Джона Гербста, колишнього спецпредставника Держдепу США по Україні Курта Волкера, колишнього заступника генсека Пентагону та помічник глави Пентагону, експосла США в Росії та НАТО Олександра Вершбоу, президенту Джо Байдену. У ньому дипломати наголосили, війна досягла свого апогею, підтримка США України — на користь Вашингтона. "Американські принципи й інтереси вимагають найсильнішої відповіді, достатньої, щоб змусити росіян повернутися до кордонів, які були до лютого, і накласти досить високі витрати, щоб утримати Росію від вторгнення втретє", — йдеться у листі. Автори цих рядків попросили надати Україні всю необхідну зброю не лише для стримування РФ від подальшого просування, а й перемоги у цій війні. І Піонтковський вважає, що саме це питання і вирішуватиметься 8 вересня.

Фактично посли закликали Білий дім визначитися, яку політику він веде: спрямовану на якнайшвидшу поразку Путіна чи політику стримування його. Останню активно підтримує радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, який після різких заяв міністра оборони Остіна щоразу намагається їх пом'якшити, мовляв, завдання США — не допустити поразки України, а отже, і попередити контрнаступ, зайву ескалацію. Як приклад, можна згадати надання Україні систем HIMARS із ракетами дальністю 80 км, а не 100 км. Як відомо, міністр Резніков пообіцяв, що вони не будуть використані для ударів по території Росії.

Цікаво, що за кілька днів до зустрічі в мережі з'явився список, який, можливо, обговорюватимуть на базі в Рамштайні. У ньому справді є десять HIMARS. "А також ATACMS. А ось ППО, літаків, танків, інших бойових броньованих машин — немає", — зауважує Віктор Кевлюк, експерт Центру оборонних стратегій.