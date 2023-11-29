Із фронту — криміналітету: на Рівненщині намагалися продати трофейну російську зброю
Як розповіли в пресцентрі СБУ, під час обшуків силовики знайшли детонуючий шнур із вибухівкою, протитанкове озброєння, боєприпаси й автомати Калашникова російського виробництва.
Служба безпеки України (СБУ) спільно з Національною поліцією затримала двох чоловіків, які намагалися продати значний арсенал летальної зброї представникам криміналітету в Рівненській та Івано-Франківській областях. Про це 29 листопада повідомили в пресцентрі СБУ.
Повідомляють, що серед вилучених предметів — детонуючий шнур із вибухівкою, протитанкове озброєння, боєприпаси й автомати Калашникова російського виробництва.
У Рівненській області затримано торговця трофейною зброєю, яку він отримував через свої контакти з місць попередніх бойових дій на Сході й Півдні України.
Отримані зразки російської зброї він зберігав у себе вдома, а доставку товару потенційним покупцям здійснював на власному авто.
Під час обшуків у затриманого вилучили:
- автомат Калашникова АК-12;
- 4 гранати типу Ф-1, РГО й РГН;
- понад пів тисячі набоїв різного калібру.
"Потрапляння зброї в незаконний обіг могло призвести до загострення криміногенної обстановки та розхитування внутрішньополітичної ситуації поблизу українсько-білоруського кордону", — зазначили в пресцентрі.
А на Прикарпатті викрили мешканця Коломиї, який намагався продати кримінальнику три автомати АК-74 та пістолет Стєчкіна з набоями. Під час обшуків у нього знайшли майже 50 метрів детонуючого шнура з вибухівкою, боєприпаси, глушники до стрілецької зброї та бронебійні снаряди. Сховище для арсеналу він облаштував у недобудованій споруді біля приватного будинку одного зі своїх родичів.
Обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасів або вибухових речовин). Зараз вони перебувають у СІЗО.
За розкритими фактами триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 7 років ув'язнення.
Нагадаємо, 29 листопада в СБУ повідомили про затримання "тіктокера-рецидивіста", який знімав роботу української ППО та публікував відео в мережі. В описі під відео він вказав точний час і місце фільмування.
Раніше, 13 листопада, повідомлялося, що співробітники СБУ затримали двох агентів РФ, які збирали розвіддані про місця дислокації підрозділів ЗСУ та коригували удари ЗС РФ по Києву та Черкасах.