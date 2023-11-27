Різанина на весіллі в Таїланді: п'яний наречений-паралімпієць розстріляв сім'ю нареченої (фото, відео)
За даними журналістів, 29-річний спортсмен побоювався, що наречена піде до іншого. Після розбіжностей під час весільної церемонії він вибіг із приміщення, а повернувся вже з пістолетом калібру 9 мм.
Весілля в Таїланді завершилося трагедією після того, як паралімпієць, який, імовірно, був напідпитку, застрелив наречену, її матір, а потім направив зброю на себе. Про це повідомляє The Daily Mail.
Масовий розстріл стався минулої суботи в районі Ван Нам Кхео, на північному сході країни. Гості, які прийшли на весілля, спостерігали суперечку між нареченими — 29-річним Чатуронгом Суксуком і 44-річною Канчаною Пачунтуек.
Розбіжності виникли через "небезпеку, пов'язану з інвалідністю" нареченого, колишнього солдата.
Повідомляється, що 29-річний чоловік вибіг із приміщення до своєї машини, а повернувся вже з пістолетом калібру 9 мм і відкрив вогонь. Він застрелив наречену, її 62-річну матір та 38-річну сестру.
Випадковою кулею було вбито ще одного гостя, інший дістав важке поранення.
На довершення всього, наречений вистрілив у себе.
Група рятувальників, яка прибула на місце події, побачила, що тіла безладно лежать на танцполі. На місці трагедії поліціянти знайшли 11 гільз.
І хоча причину таких агресивних дій достеменно не встановлено, все ж гості кажуть, що винуватець події, який був "досить п'яний", побоювався, що наречена може віддати перевагу йому перед іншим.
70-річна сусідка розповіла, що чула постріли, але вирішила, що гості влаштували феєрверк.
"Тільки вранці я дізналася про те, що сталося. Я приголомшена. Я знала пару досить давно і була їм як мати", — розповіла жінка.
Чатуронг — колишній морський піхотинець, він втратив ногу під час служби на базі ВМС Чон Бурі, коли потрапив під поїзд.
Він також спортсмен, який завоював срібну медаль на тогорічних іграх ASEAN Para Games в Індонезії.
За даними таїландських ЗМІ, пара жила разом протягом трьох років, після чого вони вирішили оформити шлюб.
Вогнепальна зброя в Таїланді
За кілька днів до трагедії у спробі зупинити насильницькі злочини прем'єр-міністр країни Сретта Тавісін заборонив видавати ліцензії на зброю на тривалий термін.
Відсоток володіння вогнепальною зброєю в Таїланді один із найвищих в Азії, це ж стосується і статистики вбивств. У жовтні країну приголомшив випадок, що стався в торговому центрі Бангкока, коли підліток розстріляв відвідувачів.
Нагадаємо, що у США влаштували стрілянину на Гелловін: невідомі розстріляли людей у Чикаго та Менсфілді.
Також повідомлялося, що жителі Таїланду скаржаться на російських біженців, які заполонили місцеві курорти.