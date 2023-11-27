Різанина на весіллі в Таїланді: п'яний наречений-паралімпієць розстріляв сім'ю нареченої (фото, відео)

За даними журналістів, 29-річний спортсмен побоювався, що наречена піде до іншого. Після розбіжностей під час весільної церемонії він вибіг із приміщення, а повернувся вже з пістолетом калібру 9 мм.

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Весілля в Таїланді завершилося трагедією після того, як паралімпієць, який, імовірно, був напідпитку, застрелив наречену, її матір, а потім направив зброю на себе. Про це повідомляє The Daily Mail.

Масовий розстріл стався минулої суботи в районі Ван Нам Кхео, на північному сході країни. Гості, які прийшли на весілля, спостерігали суперечку між нареченими — 29-річним Чатуронгом Суксуком і 44-річною Канчаною Пачунтуек.

Наречена Канчана Пачантуек, яка загинула на весіллі

Розбіжності виникли через "небезпеку, пов'язану з інвалідністю" нареченого, колишнього солдата.

Повідомляється, що 29-річний чоловік вибіг із приміщення до своєї машини, а повернувся вже з пістолетом калібру 9 мм і відкрив вогонь. Він застрелив наречену, її 62-річну матір та 38-річну сестру.

Наречена Канчана Пачантуек, яка загинула на весіллі

Випадковою кулею було вбито ще одного гостя, інший дістав важке поранення.

Стрінгі Нонкхунтод, 50-річний гість, який загинув на весіллі

На довершення всього, наречений вистрілив у себе.

Група рятувальників, яка прибула на місце події, побачила, що тіла безладно лежать на танцполі. На місці трагедії поліціянти знайшли 11 гільз.

І хоча причину таких агресивних дій достеменно не встановлено, все ж гості кажуть, що винуватець події, який був "досить п'яний", побоювався, що наречена може віддати перевагу йому перед іншим.

70-річна сусідка розповіла, що чула постріли, але вирішила, що гості влаштували феєрверк.

Наречений розстріляв сім'ю нареченої на весіллі

"Тільки вранці я дізналася про те, що сталося. Я приголомшена. Я знала пару досить давно і була їм як мати", — розповіла жінка.

Наречена Канчана Пачантуек, яка загинула на весіллі

Чатуронг — колишній морський піхотинець, він втратив ногу під час служби на базі ВМС Чон Бурі, коли потрапив під поїзд.

29-річний паралімпієць Чатуронг Суксук

Він також спортсмен, який завоював срібну медаль на тогорічних іграх ASEAN Para Games в Індонезії.

За даними таїландських ЗМІ, пара жила разом протягом трьох років, після чого вони вирішили оформити шлюб.

Наречений і наречена під час весільної церемонії Тіла на місці трагедії Кінгтонг Клайорхо, 62-річна мати нареченої 38-річна Корніка Манатор, сестра нареченої Фото: Viral Press

Вогнепальна зброя в Таїланді

За кілька днів до трагедії у спробі зупинити насильницькі злочини прем'єр-міністр країни Сретта Тавісін заборонив видавати ліцензії на зброю на тривалий термін.

Відсоток володіння вогнепальною зброєю в Таїланді один із найвищих в Азії, це ж стосується і статистики вбивств. У жовтні країну приголомшив випадок, що стався в торговому центрі Бангкока, коли підліток розстріляв відвідувачів.

Нагадаємо, що у США влаштували стрілянину на Гелловін: невідомі розстріляли людей у Чикаго та Менсфілді.

Також повідомлялося, що жителі Таїланду скаржаться на російських біженців, які заполонили місцеві курорти.