Резня на свадьбе в Таиланде: пьяный жених-паралимпиец расстрелял семью невесты (фото, видео)

По данным журналистов, 29-летний спортсмен опасался, что невеста уйдет к другому. После разногласий во время свадебной церемонии он выбежал из помещения, а вернулся уже с пистолетом калибра 9 мм.

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Свадьба в Таиланде завершилась трагедией после того, как паралимпиец, который, предположительно, был пьян, застрелил новобрачную, ее мать, а затем направо оружие на себя. Об этом сообщает The Daily Mail.

Массовый расстрел произошел примерно в 11.25 вечера в минувшую субботу в районе Ван Нам Кхео, на северо-востоке страны. Пришедшие на свадьбу гости наблюдали спор между брачующимися 29-летним Чатуронгом Суксуком и 44-летней Канчаной Пачунтуек.

Невеста Канчана Пачантуек, погибшая на свадьбе

Разногласия возникли из-за "опасности, связанной с инвалидностью" жениха, бывшего солдата.

Сообщается, что 29-летний мужчина выбежал из помещения к своей машине, а вернулся уже с пистолетом калибра 9 мм и открыл огонь. Он застрелил невесту, ее 62-летнюю мать и 38-летнюю сестру.

Невеста Канчана Пачантуек, погибшая на свадьбе

Случайной пулей был убит еще один гость, другой получил тяжелое ранение.

Стринги Нонкхунтод, 50-летний гость, погибший на свадьбе

В довершение всего, жених выстрелил в себя.

Группа спасателей, которая прибыла на место происшествия, уидела, что тела беспорядочно лежат на танцполе. На месте трагедии полицейские нашли 11 гильз.

И хотя причина столь агрессивных действий доподлинно не установлена, все же гости говорят, что виновник произошедшего, который был "достаточно пьян", опасался, что невеста может предпочесть его другому.

70-летняя соседка рассказала, что слышала выстрелы, но решила, что гости устроили фейерверк.

Жених расстрелял семью невесты на свадьбе

"Только утром я узнала о том, что произошло. Я потрясена. Я знала пару довольно давно и была им как мать", — рассказала женщина.

Невеста Канчана Пачантуек, погибшая на свадьбе

Чатуронг — бывший морской пехотинец, он потерял ногу во время службы на базе ВМС Чон Бури, когда попал под поезд.

29-летний паралимпиец Чатуронг Суксук

Он также спортсмен, завоевавший серебряную медаль на прошлогодних играх ASEAN Para Games в Индонезии.

По данным таиландских СМИ, пара жила вместе в течение трех лет, после чего они решили оформить брак.

Жених и невеста во время свадебной церемонии Тела на месте трагедии Кингтонг Клайорхо, 62-летняя мать невесты 38-летняя Корника Манатор, сестра невесты Фото: Viral Press

Огнестрельное оружие в Таиланде

За несколько дней до трагедии премьер-министр страны Сретта Тависин запретил выдавать лицензии на оружие на длительный срок, в попытке остановить насильственные преступления.

Процент владения огнестрельным оружием в Таиланде один из самых высоких в Азии, это же касается и статистики убийств. В октябре страну потряс случай, произошедший в торговом центре Бангкока, когда подросток расстрелял посетителей.

Напомним, что в США устроили стрельбу на Хэллоуин: неизвестные расстреляли людей в Чикаго и Мэнсфилде.

Также сообщалось, что жители Таиланда жалуются на российских беженцев, заполонивших местные курорты.