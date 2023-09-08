"Колонизация": жители Таиланда жалуются на российских беженцев, заполонивших курорты, — СМИ

По данным издания Al Jazeera, на острове Пхукет появляются предприятия, нанимающие исключительно русскоязычных сотрудников, в том числе нелегальных иммигрантов из стран бывшего СССР, что ведет к увеличению уровня преступности.

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Нарастающая массовая миграция российских граждан в Таиланд, в связи с агрессией России, вызывает недовольство местных жителей острова Пхукет, который является одним из самых известных таиландских курортов. По информации Al Jazeera, только в этом году на остров прибыло около 400 тысяч россиян, что вдвое больше, чем до начала конфликта в Украине.

Как пишут журналисты, местные власти предоставили довольно лояльные условия для долгосрочного пребывания граждан России в Таиланде. Мужчины используют это как убежище от мобилизации в России, а женщины с детьми ищут безопасное убежище от взрывов в российских городах.

Однако это вызывает раздражение среди местных жителей, так как приезжие мужчины конкурируют на рынке транспортных услуг, предлагая более низкие цены на такси. Молодые русскоязычные женщины, в свою очередь, переполняют традиционную сферу предоставления секс-услуг.

Издание отмечает, что некоторые российские беженцы, обладающие долгосрочными визами, инвестируют в бизнес и скупают недвижимость на острове, что приводит к росту цен на недвижимость и усложняет жизнь местным риелторам и арендаторам. Кроме того, на острове начинают появляться предприятия, нанимающие исключительно русскоязычных сотрудников, в том числе нелегальных иммигрантов из стран бывшего СССР, что ведет к увеличению уровня преступности.

Несмотря на усиление криминальной активности, правоохранительные органы пока на это не сильно реагируют. Местные жители обеспокоены тем, что россияне овладевают значительной частью туристического бизнеса и продолжают расширять свое влияние, инвестируя в различные предприятия.

Существуют также опасения, что приток российских денег может сопровождаться деловым соперничеством и преступностью. Так, 8 июня иммиграционные власти Пхукета арестовали казахстанца по подозрению в том, что он средь бела дня застрелил российского бизнесмена 44-летнего Дмитрия Алейникова, сидевшего в своей машине возле оживленного кафе. А в понедельник, 4 сентября, на курортном острове Самуи был арестован 31-летний россиянин, подозреваемый в связях с мошенниками, действующими из Камбоджи.

Отмечается, что в социальных сетях уже появились призывы к протестам против "колонизации" россиян на острове. Власти, ожидая прибыль от туристической индустрии, пытаются смягчить недовольство местного населения, подчеркивая, что не все прибывшие россияне связаны с преступностью, и многие ищут просто безопасное убежище.

Напомним, 7 июля сообщалось, что в турецкой Алании охранники отеля избили россиянина, который неадекватно себя вел и бросался на персонал.

Ранее в Польше организовали спасательную операцию из-за пьяного белорусского туриста. Через полчаса его нашли — он был пьян и спал в кустах неподалеку от пляжа.