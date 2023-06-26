Спал в кустах: в Польше организовали спасательную операцию из-за пьяного белорусского туриста

Спасательные службы активно искали пропавшего мужчину, и через полчаса его удалось найти. Однако оказалось, что он был пьян и спал в кустах рядом с пляжем.

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На побережье Балтийского моря в польском селе Рева произошел инцидент с гражданином Беларуси, который якобы зашел в воду залива Пак, из-за чего началась поисковая операция. Об этом 25 июня сообщала польская газета Dziennik Bałtycki.

Сообщается, что службы спасения, включая морскую поисково-спасательную службу SAR, проводили активные поиски, чтобы найти пропавшего мужчину. Спустя примерно полчаса он был обнаружен. Однако оказалось, что он был пьян и спал в кустах неподалеку от пляжа.

"Поиски белорусского гражданина продолжались более 30 минут, на пляж в Реве было направлено, в частности, подразделение из Владиславово; к счастью, мужчина был найден, хотя его состояние оставляет желать лучшего, — рассказал журналистам Себастьян Клуска, директор спасательной службы SAR.

Местное издание пишет, что начало летних каникул на Балтийском море в 2023 году омрачено трагическими случаями, когда несколько человек уже утонили.

Напомним, 11 июня сообщалось, что в Красном море в Эльфинстоне (Египет) вспыхнула яхта для дайвинга "Hurricane", на борту которой находились 29 человек.

10 июня сообщалось, что в Великобритании туристка погибла в дачном поселке Center Parcs в результате того, что полиция называет "необъяснимой смертью".