Необъяснимая смерть в Британии: полиция расследует загадочную гибель туристки на курорте (фото)

Женщина отдыхала в дачном поселке. Несмотря на все усилия медиков — ей не удалось помочь.

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В Великобритании туристка погибла в дачном поселке Center Parcs в результате того, что полиция называет "необъяснимой смертью". Об этом пишет The Mirror.

Аварийные службы прибыли на место семейного отдыха в Саффолке 8 июня вечером, но женщина в возрасте около 30 лет была объявлена мертвой на месте происшествия.

Сотрудники местной полиции сообщили, что смерть женщины рассматривается как необъяснимая. Однако офицеры добавили, что не считают, что существуют какие-либо подозрительные обстоятельства.

"Мы глубоко опечалены новостью о кончине гостьи в Center Parcs Elveden Forest. Наши мысли с ее семьей и друзьями в это тяжелое время. Мы продолжаем оказывать поддержку ее семье, а также нашим коллегам, которые помогали экстренным службам", — сказал представитель дачного поселка.

Туристка погибла в дачном поселке Center Parcs Фото: The Mirror

Ближайшие родственники женщины были проинформированы, и будет подготовлено дело для коронера.

В социальных сетях доброжелатели выразили свое почтение женщине.

"Мои мысли обращены к ее семье", — написал один из пользователей Facebook.

Center Parcs Europe — это европейская сеть дачных поселков, которая была основана в Нидерландах в 1968 году и в настоящее время управляется Pierre & Vacances и принадлежит Blackstone Group.

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Также сообщалось, что недовольный сосед распилил гараж мужчины пополам. Перед тем, как совершить акт вандализма, Габриэль Брон пригласил двух землемеров, которые осмотрели пристройку и подтвердили, что она частично находится на принадлежащей ему земле.