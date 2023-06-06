Поспорили за территорию: недовольный сосед распилил гараж мужчины пополам (видео)

Перед тем, как совершить акт вандализма, Габриэль Брон пригласил двух землемеров, которые осмотрели пристройку и подтвердили, что она частично находится на принадлежащей ему земле.

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В США Габриэль Брон распилил гараж с помощью когтевого крана, установленного на грузовик, после того как заявил, что это здание нарушает границу между его участком в Довер-Фоскрофт, штат Мэн, и участком его соседа. Об этом пишет Daily Stars.

Перед тем, как совершить акт вандализма, мужчина пригласил двух землемеров, которые осмотрели пристройку и подтвердили, что она частично находится на принадлежащей ему земле.

Инцидент был повторно опубликован в TikTok аккаунтом Neighborhood Disputes через три года после того, как он произошел в мае 2020 года.

"Я могу почти гарантировать, что не он начал эту соседскую войну, но он поставил мат, разрезав гараж пополам. Это потрясающе", — прокомментировал один из зрителей.

Инцидент произошел в мае 2020 года Фото: Соцсети

Трейси Браун, жена мужчины, который разрушил гараж, рассказала, что отношения ее семьи с соседями были напряженными с тех пор, как они переехали в дом детства мужа в 2012 году. Несмотря на путаницу вокруг земли, она говорит, что между жильцами не было никаких проблем, пока в 2016 году не умер бывший владелец соседнего дома Стив Риттер.

"Как только этот бедный человек ушел из жизни, здесь начались безумие и хаос", — сказала Трейси.

Некогда мирные соседи оказались втянуты в ожесточенное соперничество, дошедшее до крайности, когда Браун привлек землеустроителя, который сказал, что граница участка проходит по центру гаража.

Риттеры съехали из своего дома вскоре после оценки, но их младший сын вскоре вернулся и спросил, может ли он забрать прах своего отца из гаража.

"Пожалуйста, забирайте. Мы хотим вернуть нашу собственность, потому что мы платили за нее налоги в течение многих лет. Но он пошел туда и начал разбрасывать мусор повсюду, разбивать стекла", — сказала Трейси.

На следующий день Браун принес пилу с механическим приводом и принялся за раздел гаража. Трейси сказала, что супруги извлекли урок из этой драмы и в будущем будут строже следить за соблюдением границ.

Ранее Фокус писал, что мужчина построил "Берлинскую стену" без согласия соседей. Гарольд и Жаклин Стэнли утверждают, что ее высота превышает 2,1 метра и она была построена без их разрешения. Заграждение стало камнем преткновениям между двумя семьями, они обменялись множеством неприятных слов и с тех пор враждуют.

Также ранее сообщалось, что женщина обнаружила таинственные письма в стенах дома. Она открыла вентиляционную полость в стене и наткнулась на старые любовные письма, перевязанные бечевкой.