"Это просто ужасно": мужчина построил "Берлинскую стену" без согласия соседей (фото)

Гарольд и Жаклин Стэнли утверждают, что стена, высота которой превышает 2,1 метра, была построена без их разрешения. Заграждение стало камнем преткновениям между двумя семьями, они обменялись множеством неприятных слов и с тех пор враждуют.

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В Великобритании Гарольд и Жаклин Стэнли говорят, что они остались в ярости после того, как вернулись из отпуска и обнаружили, что их сосед построил "Берлинскую стену" рядом с террасой их дома. Об этом пишет The Mirror.

Супружеская пара утверждают, что не могли поверить своим глазам, когда вернулись домой и обнаружили, что стена, высота которой, как говорят, превышает 2,1 метра была построена без их разрешения.

Стэнли утверждают, что "уродливая" бетонная конструкция загораживает им обзор и не позволяет в полной мере наслаждаться террасой. Это также привело к неприязни с их соседом. Две враждующие семьи обменялись множеством неприятных слов и обвинений.

"Стена стала началом конца. Мы вернулись из отпуска и столкнулись с этой штукой сзади. Это как "Берлинская стена". Мы наслаждались террасой летом, но теперь у нас есть эта непроглядная стена, на которую можно смотреть. Это просто ужасно", — рассказал Гарольд, который живет недалеко от Блэкпула, Ланкашир.

Офицеры, посетившие участок, сочли строение приемлемым Фото: The Sun

Из дома Стэнли на берегу моря открывается поразительный вид на Ирландское море, а также видны знаменитые иллюминации Блэкпула. Теперь Стэнли говорят, что их обзор испорчен, и они больше не разговаривают со своим соседом.

По данным The Sun, местные власти подтвердили, что сосед не запрашивал разрешение на строительство стены, но никаких действий против него не предпринимается. Изданию известно, что заграждение, о котором идет речь, было построено фирмой из Блэкпула в июне 2019 года. Источник сообщил, что его возвели для того, чтобы предотвратить попадание воды внутрь.

Этот источник также сообщил, что владелец дома построил стену, поскольку хотел предотвратить падение пожилого родственника с задней части террасы. Они утверждали, что Стэнли были дома, когда строилась большая часть стены, и заявили, что она не появилась "внезапно".

Издание отмечает, что человеку следовало бы запросить разрешение на строительство, однако офицеры, посетившие участок, сочли строение приемлемым и решили, что в интересах общества не стоит предпринимать принудительных действий.

"Я могу подтвердить, что это дело было закрыто исполняющим обязанности ответственного за рассмотрение дела, и никаких мер по принудительному исполнению принято не было", — заявил представитель Совета Вайр.

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