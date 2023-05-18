Построили убежище: четверо детей 17 дней выживали в джунглях после авиакатастрофы (фото)

Колумбийские власти направили более 100 солдат с собаками-ищейками на поиски детей, которые летели в самолете, разбившемся в Амазонии 17 дней назад, в результате чего погибли трое взрослых.

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Трое детей и младенец были найдены живыми более чем через две недели после того, как самолет с ними на борту разбился в джунглях колумбийской Амазонки. Об этом пишет Aljazeera.

В среду, 17 мая, президент Колумбии Густаво Петро сообщил в твиттере, что дети были обнаружены после "напряженных поисковых усилий" военных.

"Радость для страны", — написал он.

Власти не сообщили, что стало причиной крушения самолета. Фото: Daily Mirror

Ранее в среду вооруженные силы Колумбии заявили, что поисковые работы активизировались после того, как спасатели наткнулись на убежище, построенное импровизированным способом из палок и веток, что навело их на мысль о наличии выживших. Однако от колумбийских военных не поступало никаких сообщений, подтверждающих обнаружение детей.

Позже компания Avianline Charters, владелец разбившегося самолета, заявила, что одному из ее пилотов, находившемуся в зоне поиска, сообщили, что дети найдены и что их перевозят на лодке вниз по реке, и что все они живы.

Однако сотрудники авиакомпании также заявили, что не было официального подтверждения того, что дети полностью вне опасности. Они уточняют, что грозы в этом районе все еще представляют риск того, что пострадавшие не смогут добраться до безопасного места.

Были найдены детская бутылочка для питья и наполовину съеденный кусок фрукта Фото: коллаж Фокус

На фотографиях, опубликованных вооруженными силами, среди веток на земле можно было увидеть ножницы и заколку для волос. Ранее были найдены детская бутылочка для питья и наполовину съеденный кусок фрукта.

Спасатели считают, что четверо детей — 13, 9, 4 лет и 11-месячный младенец — бродили по джунглям в южном департаменте Кахета после крушения самолета 1 мая.

В понедельник и вторник солдаты обнаружили тела пилота и двух взрослых, которые летел в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре, один из главных городов Колумбии в тропических лесах Амазонки. В этом регионе мало дорог и труднодоступные реки, поэтому перевозка на небольших самолетах является обычным делом.

Одна из погибших пассажирок, Раноке Мукутуй, была матерью четырех детей.

В поисковой операции были задействованы три вертолета. Гигантские деревья, высота которых может достигать 40 метров, дикие животные и проливные дожди затруднили поисковую операцию "Надежда".

Власти не сообщили, что стало причиной крушения самолета.

Ранее Фокус писал, что на Гавайях рыбак сумел отбиться от акулы, принявшую лодку за тюленя. Атака была настолько молниеносной, что мужчине показалось будто в него врезалось другое судно.

Также сообщалось, что женщина выжила после двойного нападения самого ядовитого существа в мире.