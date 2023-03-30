Околосмертный опыт: Женщина выжила после двойного нападения самого ядовитого существа в мире

Спокойный, полный идиллии пляжный отдых женщины превратился в опасный для жизни кошмар, когда она подобрала маленькую ракушку, в которой оказался смертельный сюрприз.

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В один прекрасный момент женщина, исследующая безмятежные пляжи Сиднея, Австралия, наткнулась на очаровательную ракушку, которая так и манила ее. Она еще не знала, что эта, казалось бы, безобидная находка обернется катастрофой. Из раковины выпало крошечное, но злобное существо и вонзило свои клыки в ее живот, причем не один, а два раза. Кто ядовитый виновник? Синекольчатый осьминог, печально известный как самое смертоносное существо на планете, пишет BoingBoing.

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Синекольчатый осьминог — это небольшой ядовитый головоногий моллюск, которого можно встретить в приливных бассейнах и коралловых рифах Тихого и Индийского океанов, главным образом в водах, окружающих Австралию и Японию. Несмотря на свои небольшие размеры (он может поместиться на ладони), синекольчатый осьминог считается одним из самых ядовитых животных в мире: его токсина достаточно, чтобы убить 26 взрослых людей в течение нескольких минут. Свое название осьминог получил благодаря характерным синим кольцам, которые появляются на его теле, когда он находится в состоянии угрозы или возбуждения. Эти кольца являются предупреждающим знаком для хищников, указывая на то, что осьминог очень ядовит и его следует избегать.

Токсин, который течет по венам синекольчатого осьминога, изобилует тетродотоксином, вирулентным ядом, который можно найти у нескольких видов, таких как рыба-пыхарь, океаническая солнечная рыба, шершавые тритоны и лунные улитки. Нейротоксин действует неумолимо, вызывая постепенный паралич мышц и в конечном итоге лишая жертву возможности дышать.

Встретить синекольчатого осьминога – само по себе редкость, но выжить после его смертельных укусов – не что иное, как чудо. Инспектор скорой помощи НЮУ Кристиан Холмс выразил свое восхищение, рассказав, что женщина испытывала мучительную боль в животе, но парамедики действовали быстро, приложив давление и холодный компресс, чтобы облегчить действие яда. После этого женщину немедленно доставили в больницу, где она находилась под наблюдением и лечилась от дальнейших симптомов.

Несмотря на все трудности, женщина одержала победу над злобным синекольчатым осьминогом, выйдя победительницей в борьбе с одним из самых ядовитых животных на Земле.

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