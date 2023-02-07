Какое существо на планете убило больше всего людей: акулы здесь ни при чем

Если вам предложат составить список самых смертоносных и опасных существ, скорее всего он будет иметь мало общего с реальностью, которая представлена в этой статье.

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Между пугающими фильмами, такими как "Челюсти", и рассказами о смертельных встречах с животными некоторые люди жутко боятся царства диких животных из-за потенциальной опасности. Но мы даже не подозреваем об опасности, часто находящейся у нас под боком, пишет PhysOrg.

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Согласно опросу, проведенному в 2015 году в США, около половины американцев заявили, что "абсолютно боятся" акул, и почти 40% заявили, что боятся плавать в океане из-за акул. Но, по данным Музея естественной истории Флориды, в 2021 году во всем мире произошло всего 11 смертельных случаев, связанных с акулами. У вас больше шансов погибнуть от падающего кокоса, пишет Австралийский институт морских наук.

Но когда дело доходит до опасных существ, кто же убивает больше всего людей? В то время как более крупные животные, такие как акулы или бегемоты, могут показаться вероятными виновниками, существо, которое убивает больше всего людей в год, на самом деле постоянно находиться рядом с вами, иногда входя в непосредственный контакт по нескольку раз в день. Итак, после такой пугающей интриги, пора приоткрыть леденящую душу завесу тайны. Это комар.

Комары могут передавать опасные для жизни заболевания, такие как малярия и лихорадка денге, и, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, комары, переносящие эти заболевания, убивают 725 000 человек в год.

По данным ВОЗ, комары переносят множество опасных заболеваний, таких как чикунгунья, лихорадка денге, лимфатический филяриатоз , лихорадка Рифт-Валли, желтая лихорадка, вирус Зика, малярия, японский энцефалит и лихорадка Западного Нила. Другие насекомые, такие как блохи, вши и клещи, также являются переносчиками подобных болезней.

Эти существа каждый год являются наиболее смертоносными для человека, после комаров:

Пресноводные улитки: 200 000 смертей в год Чешуйчатая гадюка: 138 000 смертей в год Жуки-убийцы: 10 000 смертей в год Скорпионы: 2600 смертей в год Аскариды: 2500 смертей в год Морские крокодилы: 1000 смертей в год Слоны: 500 смертей в год Бегемот: 500 смертей в год

Итак, теперь вы знаете о своем смертоносном вечном спутнике, и чтобы крепче спать по ночам и не быть на взводе 24 часа в сутки, встает резонный вопрос. Как вам защититься от этих назойливых вестников смерти?

Первый факт, который стоит учитывать для успокоения своей нервной системы: смертность от комаров происходит в одних регионах чаще, чем в других. Например, по данным ВОЗ, на африканские страны приходится около 96% смертей от малярии. Денге, чикунгунья и малярия также распространены в Юго-Восточной Азии. Но это не сводит шансы заражения смертельными болезнями от комаров на нет в других частях мира.

ВОЗ рекомендует следующие меры по ограничению возможностей размножения для комаров и их контактов с людьми в сезон дождей:

Еженедельно отслеживайте и удаляйте стоячую воду в желобах, неровном бетоне, растениях в горшках или запасных шинах.

Выбрасывайте отходы в герметичные пластиковые пакеты и регулярно собирайте мусор.

Установите емкости для хранения воды с плотными крышками и используйте мелкоячеистые покрытия на резервуарах для хранения.

Носите светлую одежду с длинными рукавами и используйте средство от насекомых.

Установите сетки на окна и двери

Используйте инсектицидные спреи или испарители в домах и вокруг них.

В 2014 году, в блоге Билла Гейтса была опубликована графическая информация о том, что люди убивают 475 000 других людей в год, а комары убивают 725 000 человек. Этот пост вызвал критику и внимание в Интернете после того, как он был опубликован, что вызвало проверку фактов исследователями, которые утверждали, что люди должны занимать первое место.

В то время как они согласились с тем, что комары представляют серьезную опасность для здоровья и приводят к большому количеству смертей, они также утверждали, что число жерв на счету людей должно включать болезни, передающиеся от человека к человеку, такие как ВИЧ/СПИД и, что более своевременно, даже COVID-19. В статье также добавлено, что это число может включать загрязнение воздуха, которое является антропогенным, но "ситуация не так проста, поскольку использование энергии, которое приводит к загрязнению, также повышает благосостояние людей", сообщили исследователи.

Существам не обязательно убивать, чтобы оставаться опасными. Так, лаборатория Университета штата Флорида обнаружила, что у австралийских морских крокодилов самый сильный укус со значением силы около 1678 кг на 2,5 квадратный сантиметра. Это самая высокая зарегистрированная сила укуса, но, по оценкам ученых, самые большие вымершие крокодилы, дейнозухи, жившие 73-80 миллионов лет назад и достигавшие почти 12 метров в длину, имели силу укуса равную 10,5 тонн на сантиметр квадратный.

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