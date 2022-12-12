Ученые рассказали, какой вид животных живет на Земле дольше всех

Считается, что такие "живые ископаемые" ракообразные, как щитни, видели еще динозавров, но есть и другие виды, которые живут очень давно.

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Наша планета – это невероятно интересное место, где в течение миллионов лет постоянно менялся климат, уровни температуры и даже уровень кислорода в атмосфере. Многие животные за всю историю Земли появлялись и исчезали, если не могли адаптироваться к новым условиям. Но какие виды животных живут на Земле дольше всего? Об этом пишет издание Live Science.

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На сегодняшний день самым древним живым существом на Земле считаются щитни – это семейство небольших пресноводных ракообразных. Но самым старым видом считается Triops cancriformis или щитень летний. Исследования показывают, что эти закованные в броню ракообразные, которые чем-то похожи на креветок живут на Земле с триасового периода (251,9 – 201,3 млн лет назад).

Тела этих щитней похожи на лопаты, поэтому они могут спокойно "копаться" на дне пресноводных водоемов. Они живут на территории Европы, но сейчас находятся под угрозой исчезновения. По словам ученых, тела этих животных за сотни миллионов лет практически не изменились, хотя недавние исследования показали, что их эволюция под панцирем продолжалась, что привело к появлению разных видов. Но внешне их отличить невероятно сложно.

[ + – ] На сегодняшний день самым древним живым существом на Земле считаются щитни – это семейство небольших пресноводных ракообразных Фото: Live Science

Например, вид щитней Triops cancriformis кажется не протерпел особых изменений по сравнению со своими предками из триасового периода. Но на самом деле, как выяснили ученые, этому виду "всего" 25 млн лет. Хотя некоторые ученые считают, что он появился еще позже – 2,6 млн лет назад.

Но на Земле существует еще несколько видов живых существ, которые также можно считать самыми долгоживущими на планете. И они также практически не изменились за миллионы лет своего существования.

Наверное, самым известным "живым ископаемым" существом можно считать глубоководных рыб под названием латимерии. Их окаменелости впервые обнаружили еще в 19 веке и считалось, что они вымерли 66 млн лет назад. Но в 1938 году рыбаки поймали живую латимерию у берегов Южной Африки.

[ + – ] Наверное, самым известным "живым ископаемым" существом можно считать глубоководных рыб под названием латимерии Фото: Wikipedia

Ученые считают, что эти древние рыбы существуют на Земле более 400 млн лет. Но есть одна проблема. Те латимерии, которые живут на Земле сейчас, отличаются от видов этих рыб, которые действительно вымерли. Ученые считают, что ныне живущие латимерии появились только 20-30 млн лет назад.

То же самое можно сказать и о таких морских животных, как мечехвосты, которые появились на Земле 480 млн лет назад. Но, хотя внешне ныне живущие мечехвосты и похожи на своих древних предков, как показали исследования, группа азиатских мечехвостов под названием Tachypleus появилась только 25 млн лет назад.

[ + – ] Но, хотя внешне ныне живущие мечехвосты и похожи на своих древних предков, как показали исследования, группа азиатских мечехвостов под названием Tachypleus появилась только 25 млн лет назад Фото: Live Science

"Я считаю, что все живые организмы на Земле постоянно менялись, а потому требуются дополнительные исследования, ведь скорее всего ныне живущие древние виды на самом деле появились всего пару миллионов лет назад", — говорит Африка Гомес из Университета Халла, Великобритания.

Некоторые ученые считают, основываясь на исследованиях древних окаменелостей, что в среднем один вид животных на Земле существует от 0,5 млн до 3 млн лет. После этого вид либо вымирает, либо его заменяет другой вид, который имеет схожие характеристики.

Поскольку у животных постоянно происходят разные изменения, то по словам Гомеса, нельзя считать какое-либо животное "живым ископаемым". Этот термин создает впечатление, что животные перестают развиваться. В то же время другие ученые считают, что этот термин можно использовать как общее обозначение для живых организмов с определенными характеристиками, такими как низкая скорость эволюционных изменений.

Как уже писал Фокус, ученые рассказали, почему сейчас на Земле не живут такие гигантские животные, как самые крупные динозавры.

Также Фокус писал о древних животных, которые смогли пережить массовое вымирание, но по определенным причинам не прожили после этого слишком долго.