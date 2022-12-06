Ходячие мертвецы. Чудовищные "горгоны" пережили массовое вымирание, но это их не спасло

Почти 90% всех живых существ на Земле вымерли примерно 252 млн лет назад, но одно животное, вопреки бытующему мнению, все же выжило.

Related video

Сейчас известно, что Массовое пермское вымирание, которое произошло примерно 252 млн лет назад, пережили только 10% животных Земли. Ученые считали, что такие хищники, как горгонопсы также вымерли в конце пермского периода. Но новое исследование показывает, что некоторые из этих "горгон" все же дожили до триасового периода. Но их жизнь была не очень долгой, а потому они превратились в "ходячую мертвую кладу", пишет Live Science.

[ + – ] Горгонопс. Реконструкция Фото: Wikipedia

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Американские ученые провели новый анализ останков саблезубых хищников, которые жили в конце пермского периода. Останки горгонопсов были обнаружены в Южной Африке, и новое исследование показывает, что эти древние животные не вымерли со всеми остальными во время Массового пермского вымирания. Но перспективы их дальнейшего существования были совсем не радужными.

Ученые назвали этих хищников "ходячей мертвой кладой" (клада – это группа живых организмов, которая содержит общего предка и всех прямых потомков). Такой термин используют палеонтологи для обозначения групп животных, которые пережили вымирание, но оно настолько сильно повлияло на их развитие, что в будущем эти животные все равно исчезают через некоторое время.

[ + – ] Американские ученые провели новый анализ останков саблезубых хищников, которые жили в конце пермского периода. Останки горгонопсов были обнаружены в Южной Африке, и новое исследование показывает, что эти древние животные не вымерли со всеми остальными во время Массового пермского вымирания Фото: Live Science

По словам Кристиана Каммерера из Музея естественных наук штата Северная Каролина, такие животные могут просуществовать миллионы лет после массового вымирания, но они не достигают значительного распространения, а потому их можно считать "мертвым" видом.

Горгонопсы получили свое название в честь горгон из древнегреческих мифов, которые могли своим взглядом превратить человека в камень. Ученые считают, что они жили в триасовом периоде (251,9 – 201,2 млн лет назад) задолго до появления динозавров.

[ + – ] Горгонопсы получили свое название в честь горгон из древнегреческих мифов, которые могли своим взглядом превратить человека в камень. Ученые считают, что они жили в триасовом периоде (251,9 – 201,2 млн лет назад) задолго до появления динозавров Фото: Live Science

В частности, их останки указывают на то, что они обитали на Земле в период между 240 и 230 млн лет назад. Но некоторые палеонтологи были уверены, что это не так и окаменелости просто были неправильно проанализированы и возможно принадлежали совсем другим животным. Но новое исследование показывает, что окаменелости из Южной Африки действительно принадлежат этим древним хищникам и они действительно жили в триасовом периоде.

[ + – ] По словам ученых, окаменелости скорее всего принадлежат ционозавру, роду древних хищников, который относится к кладе горгонопсы. Ученые считают, что эти животные пережили массовое вымирание из-за своего небольшого размера, небольшой численности и особенностям питания Фото: Live Science

По словам ученых, окаменелости скорее всего принадлежат ционозавру, роду древних хищников, который относится к кладе горгонопсы. Ученые считают, что эти животные пережили массовое вымирание из-за своего небольшого размера, небольшой численности и особенностям питания.

Ционозавр по размерам напоминал современную лису, имел узкую и длинную морду, выступающие удлиненные резцы, как у саблезубых тигров, а также челюсть полную острых зубов. Этот хищник был одним из самых маленьких известных горгонопсов.

[ + – ] Ционозавр. Реконструкция Фото: Wikipedia

По словам Каммерера, такие мелкие хищники могут лучше адаптироваться к изменениям окружающей среды, чем более крупные виды. Ученые считают, что горгонопсы дожили до ранней части триасового периода.

"Но в любом случае их было очень мало, и принадлежали они только к одному роду, а потому этих животных все же можно считать жертвой массового вымирания", — говорит Каммерер.

Как уже писал Фокус, ученые нашли останки медведя возрастом 12 тысяч лет в прачечной.

Также Фокус писал о том, что ученые нашли новый вид динозавров и это поможет восстановить путь эволюции тираннозавров.

Как уже писал Фокус, ученые рассказали, какой бы была наша планета, если бы 66 млн лет назад динозавры не вымерли.