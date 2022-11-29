Ученые нашли новый вид динозавров: это может быть недостающее звено в эволюции тираннозавра

Исследователи обнаружили новый вид хищных динозавров, который может быть прямым предком вида Tyrannosaurus rex.

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Палеонтологи обнаружили окаменелые останки, которые принадлежат новому виду тираннозавров, и они могут разрешить давний спор среди ученых об эволюционном происхождении тираннозавров — знаменитых огромных плотоядных хищников. Ученые считают, что новый вид динозавра может быть прямым предком вида Tyrannosaurus rex, пишет Live Science.

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Ученые из Музей естественной истории в Дикинсоне, штат Северная Дакота, США, представили новое исследование, в котором описали новый вид хищного динозавра, который является родственником более известного тираннозавра вида Tyrannosaurus rex.

[ + – ] Новый вид динозавра - Daspletosaurus wilsoni. Реконструкция Фото: Live Science

Ученые провели тщательный анализ окаменелых останков, включая фрагменты черепа и скелета, чтобы прийти к открытию нового вида динозавров. По словам ученых, вид, который получил название Daspletosaurus wilsoni, на самом деле является дасплетозавром из семейства тираннозаврид, к которому относится и знаменитый тираннозавр, представленный видом T.rex.

Оценка возраста окаменелых останков показала, что этот динозавр жил примерно 76,5 млн лет назад, то есть за 6 млн лет до появления тираннозавра T.rex.

[ + – ] Ученые провели тщательный анализ окаменелых останков, включая фрагменты черепа и скелета, чтобы прийти к открытию нового вида динозавров Фото: Live Science

Останки динозавра были погребены под слоем твердой породы на глубине в 8 метров, и их удалось обнаружить только благодаря торчащему куску кости. Из-за того, что ученым потребовалось немало усилий для того, чтобы выкопать окаменелости, изначально нового динозавра назвали Сизиф. Это персонаж из древнегреческой мифологии, который после того, как дважды обманул смерть, был вынужден вечно катить огромный камень на гору.

[ + – ] станки динозавра были погребены под слоем твердой породы на глубине в 8 метров, и их удалось обнаружить только благодаря торчащему куску кости Фото: Live Science

Палеонтологи считают, что Daspletosaurus wilsoni является потомком другого вида дасплетозавров — Daspletosaurus torosus и в то же время он является предком другого вида этих плотоядных хищников — Daspletosaurus horneri. Ученые считают, что новый вид этих более ранних тираннозавров появился в период между 77 и 75 млн лет назад. По словам ученых, анатомия нового динозавра подтверждает идею о том, что дасплетозавры были предками Tyrannosaurus rex.

[ + – ] Из-за того, что ученым потребовалось немало усилий для того, чтобы выкопать окаменелости, изначально нового динозавра назвали Сизиф. Это персонаж из древнегреческой мифологии, который после того, как дважды обманул смерть, был вынужден вечно катить огромный камень на гору Фото: Live Science

До сих пор происхождение семейства тираннозаврид было трудно разгадать и это усложняло определение точных эволюционных отношений между отдельными видами. Многие ученые расходятся во мнении относительно того, имеют ли тираннозавриды единую родословную, и они появлялись друг за другом, или же несколько родственных видов не происходили друг от друга.

Но открытие нового вида дасплетозавра предполагает, что вышеуказанные три вида этого хищника появились один за другим, как последовательные ступени в единой эволюционной лини", а не ответвляясь друг от друга. По словам ученых, вид Daspletosaurus wilsoni является недостающим звеном между более древними и более поздними тираннозаврами.

[ + – ] По словам ученых, вид Daspletosaurus wilsoni является недостающим звеном между более древними и более поздними тираннозаврами Фото: Live Science

Учитывая то, что эти виды могли эволюционировать один за другим, ученые предполагают, что остальные тираннозавриды, включая самого знаменитого тираннозавра, также могли появиться аналогичным образом.

Фокус уже писал о том, что ученые считают, что Tyrannosaurus rex мог выглядеть немного по-другому, чем сейчас считается. В частности, он мог быть намного больше.

Также Фокус писал об исследовании останков динозавра, который жил три сотни миллионов лет назад, и его ученые называют тираннозавром своего времени. Это связано с тем ,что он имел такие же невероятно мощные челюсти и мог запросто разорвать свою жертву пополам.