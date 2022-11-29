Учені знайшли новий вид динозаврів: це може бути ланка, якої не вистачало, в еволюції тиранозавра

Дослідники знайшли новий вид хижих динозаврів, який може бути прямим предком виду Tyrannosaurus rex.

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Палеонтологи виявили скам'янілі рештки, що належать новому виду тиранозаврів, і вони можуть вирішити давню суперечку серед учених про еволюційне походження тиранозаврів — знаменитих величезних м'ясоїдних хижаків. Учені вважають, що новий вид динозавра може бути прямим предком виду Tyrannosaurus rex, пише Live Science.

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Учені з Музею природної історії в Дікінсоні, що в Північній Дакоті, США, представили нове дослідження, у якому описали новий вид хижого динозавра, який є родичем відомішого тиранозавра виду Tyrannosaurus rex.

[ + – ] Новий вид динозавра — Daspletosaurus wilsoni. Реконструкція. Фото: dino

Учені провели ретельний аналіз скам'янілих решток, включаючи фрагменти черепа та скелета, щоб прийти до відкриття нового виду динозаврів. За словами вчених, вид, який отримав назву Daspletosaurus wilsoni, насправді є дасплетозавром із сімейства тиранозавридів, до якого належить і знаменитий тиранозавр, представлений видом T.rex.

Оцінка віку скам'янілих решток показала, що цей динозавр жив приблизно 76,5 млн років тому, тобто за 6 млн років до появи тиранозавра T.rex.

[ + – ] Учені провели ретельний аналіз скам'янілих решток, включаючи фрагменти черепа та скелета, щоб прийти до відкриття нового виду динозаврів Фото: dino

Рештки динозавра були поховані під шаром твердої породи на глибині 8 метрів, і їх вдалося виявити тільки завдяки шматку кістки, що стирчав. Через те, що вченим знадобилося чимало зусиль, щоб викопати скам'янілості, спочатку нового динозавра назвали Сізіф. Це персонаж із давньогрецької міфології, який після того, як двічі обдурив смерть, був змушений вічно котити величезний камінь на гору.

[ + – ] Рештки динозавра були поховані під шаром твердої породи на глибині 8 метрів, і їх вдалося виявити тільки завдяки шматку кістки, що стирчав Фото: dino

Палеонтологи вважають, що Daspletosaurus wilsoni є нащадком іншого виду дасплетозаврів — Daspletosaurus torosus, і водночас він є предком іншого виду цих м'ясоїдних хижаків — Daspletosaurus horneri. Вчені вважають, що новий вид цих ранніх тиранозаврів з'явився в період між 77 і 75 млн років тому. За словами вчених, анатомія нового динозавра підтверджує ідею, що дасплетозаври були предками Tyrannosaurus rex.

[ + – ] Через те, що вченим знадобилося чимало зусиль, щоб викопати скам'янілості, спочатку нового динозавра назвали Сізіф. Це персонаж із давньогрецької міфології, який після того, як двічі обдурив смерть, був змушений вічно котити величезний камінь на гору. Фото: dino

Досі походження сімейства тиранозавридів було важко розгадати, і це ускладнювало визначення точних еволюційних відносин між окремими видами. Багато вчених розходяться на думці щодо того, чи мають тиранозавриди єдиний родовід і вони з'являлися один за одним, або ж кілька родинних видів не походили один від одного.

Але відкриття нового виду дасплетозавра припускає, що вищезгадані три види цього хижака з'явилися один за одним, як послідовні ступені в єдиній еволюційній лінії, а не відгалужуючись один від одного. За словами вчених, вигляд Daspletosaurus wilsoni є недостатньою ланкою між давнішими і пізнішими тиранозаврами.

[ + – ] За словами вчених, вид Daspletosaurus wilsoni є ланкою, якої не вистачало, між давнішими та пізнішими тиранозаврами Фото: dino

Враховуючи те, що ці види могли еволюціонувати один за одним, учені припускають, що інші тиранозавриди, включаючи найзнаменитішого тиранозавра, також могли з'явитися аналогічно.

Фокус уже писав про те, що вчені вважають, що Tyrannosaurus rex міг мати трохи інший вигляд, ніж зараз вважається. Зокрема, він міг бути набагато більшим.

Також Фокус писав про дослідження решток динозавра, який жив три сотні мільйонів років тому, і вчені називають його тиранозавром свого часу. Це пов'язано з тим, що він мав такі ж неймовірно потужні щелепи та міг запросто розірвати свою жертву навпіл.