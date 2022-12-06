Медведь из Ледникового периода. Ученые нашли останки животного возрастом 12 тыс. лет в прачечной

Возможно, первые люди каменного века жили рядом с этим белым медведем.

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В 1976 году супруги Рейдун и Сверре Асхайм решили расширить прачечную в подвале дома на острове Финней у Ставангера на юго-западе Норвегии. Однако раскапывая пол, они наткнулись на останки. Недолго думая, они положили их в ящик из-под маргарина и отставили как можно дальше, прежде чем залить пол снова. И так несколько лет к нему никто не притрагивался, пока его не отдали семье знакомого, пишет Sciencenorway.no.

Как рассказывает историю исследовательница Кристин Армстронг Ома из Музея археологии в Ставангере, сын этого друга как-то наблюдал за раскопками и разговорился с геологом Ханне Томсеном. Она со своей стороны заинтересовалась содержимым ящика и попросила показать останки. Больше всего ее внимание привлекла большая плечевая кость.

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[ + – ] Ханне Томсен и Рольф Ли во время раскопок в 1982 году Фото: Terje Tveit / Museum of Archaeology / the University of Stavanger

Зоологический анализ быстро показал, что это был медведь. Поэтому через 6 лет после первого открытия исследователи Ханне Томсен, Асбьорн Симонсен вместе с командой получили разрешение у семьи Асмайма на раскопки, где они сделали уникальное открытие.

Чуть глубже в земле было больше останков. Теперь со всеми костями они получили почти полный скелет белого медведя с конца Ледникового периода. Там, где белые медведи не встречались последние 12 тыс. лет. Раньше не находили ничего подобного.

По словам Томпсена, когда они обнаружили кости животного, то тогда во всем мире было известно лишь о девяти других находках белых медведей того же периода. И более того, именно их оказалась самой полной.

Кроме этого, возможно, первые люди, жившие примерно в то время на территории вокруг Ставангера, встретили белого медведя. Он весил около 600 килограммов, а его зубы свидетельствуют, что животное умерло примерно в возрасте 28 лет.

Что интересно, сохранились также части желудка медведя, в котором находились остатки тюленя. Возможно, именно за такими тюленями и охотились первые люди Норвегии в каменном веке.

Удалось выяснить, что белый медведь (в музее его назвали Финней) погиб в море, вероятно, из-за старости. Около 12 тысяч лет назад его тело опустилось на десятки метров на морское дно, где его быстро похоронила глина. А потом, когда огромное давление от ледяных масс снизилось, Финней поднялся с моря вместе с другими норвежскими прибрежными пейзажами.

Сейчас тот же дом с прачечной находится далеко на суше.

Исследовательница Ома утверждает, что этот белый медведь является гибридом. Ученые обнаружили в ДНК белого медведя генетический материал бурых медведей. Белые медведи произошли от бурых медведей. Но ученые долгое время не были уверены, как давно эти два вида животных разделились. Может быть, это было еще 4-5 миллионов лет назад. А может, гораздо позже.

Зубы – это, пожалуй, наибольшее отличие между белым и бурым медведями.

"У белого медведя Финнея мы видим изменения в скелете, которые обычно не встречаются у этих животных. Его зубы более примитивны и больше похожи на зубы бурого медведя, чем современные зубы у белого", — говорит Ома.

Дело в том, что у белых медведей угловые зубы с острыми и прямыми краями, предназначенные для питания, состоящего только из мяса.

"У бурого медведя зубы гораздо более округлые. Это потому, что он всеяден и имеет рацион, часто состоящий из большого количества ягод", — говорит она.

Ранее Фокус писал о судьбе последнего тасманийского тигра. Оказывается, его останки 85 лет пылились в шкафу музея.