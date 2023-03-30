Близькосмертний досвід: жінка вижила після подвійного нападу найотруйнішої істоти у світі

Спокійний, сповнений ідилії пляжний відпочинок жінки перетворився на небезпечний для життя кошмар, коли вона підібрала маленьку мушлю, в якій виявився смертельний сюрприз.

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Одного чудового моменту жінка, яка досліджувала безтурботні пляжі Сіднея, що в Австралії, натрапила на чарівну мушлю, яка так і вабила її. Вона ще не знала, що ця, здавалося б, нешкідлива знахідка обернеться катастрофою. З мушлі випала крихітна, але злісна істота і встромила свої ікла в її живіт, причому не один, а два рази. Отруйний винуватець? Синьокільчастий восьминіг, сумно відомий як найсмертоносніша істота на планеті, пише BoingBoing.

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Синьокільчастий восьминіг — це невеликий отруйний головоногий молюск, якого можна зустріти в приливних басейнах і коралових рифах Тихого й Індійського океанів, головним чином у водах, що оточують Австралію та Японію. Попри свої невеликі розміри (він може поміститися на долоні), синьокільчастий восьминіг вважається однією з найотруйніших тварин у світі: його токсину вистачить, щоб вбити 26 дорослих людей протягом кількох хвилин. Свою назву восьминіг отримав завдяки характерним синім кільцям, які з'являються на його тілі, коли він перебуває в стані загрози або збудження. Ці кільця є попереджувальним знаком для хижаків, вказуючи на те, що восьминіг дуже отруйний і його слід уникати.

Токсин, який тече по венах синьокільчастого восьминога, рясніє тетродотоксином, вірулентною отрутою, яку можна знайти в кількох видів, таких як риба-пихар, океанічна сонячна риба, шорсткі тритони та місячні равлики. Нейротоксин діє невблаганно, викликаючи поступовий параліч м'язів і зрештою позбавляючи жертву можливості дихати.

Зустріти синьокільчастого восьминога — вже рідкість, але вижити після його смертельних укусів — не що інше як диво. Інспектор швидкої допомоги НЮУ Крістіан Голмс висловив своє захоплення, розповівши, що жінка відчувала нестерпний біль у животі, але парамедики діяли швидко, застосувавши тиск і холодний компрес, щоб полегшити дію отрути. Після цього жінку негайно доставили в лікарню, де вона перебувала під наглядом і лікувалася від подальших симптомів.

Попри всі труднощі, жінка здобула перемогу над злісним синьокільчастим восьминогом, вийшовши переможницею в боротьбі з однією з найотруйніших тварин на Землі.

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