Посперечалися за територію: незадоволений сусід розпиляв гараж чоловіка навпіл (відео)

Перед тим, як здійснити акт вандалізму, Габріель Брон запросив двох землемірів, які оглянули прибудову і підтвердили, що вона частково знаходиться на землі.

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У США Габріель Брон розпиляв гараж за допомогою кігтьового крана, встановленого на вантажівку, після того, як заявив, що ця будівля порушує кордон між його ділянкою в Довер-Фоскрофт, штат Мен, і ділянкою його сусіда. Про це пише Daily Stars.

Перед тим, як здійснити акт вандалізму, чоловік запросив двох землемірів, які оглянули прибудову і підтвердили, що вона частково знаходиться на землі.

Інцидент був повторно опублікований у TikTok акаунтом Neighborhood Disputes через три роки після того, як він стався у травні 2020 року.

"Я можу майже гарантувати, що не він розпочав цю сусідську війну, але він поставив мат, розрізавши гараж навпіл. Це приголомшливо", — прокоментував один із глядачів.

Інцидент стався у травні 2020 року Фото: Соцмережi

Трейсі Браун, дружина чоловіка, який зруйнував гараж, розповіла, що стосунки її родини з сусідами були напруженими з того часу, як вони переїхали до будинку дитинства чоловіка у 2012 році. Попри плутанину навколо землі, вона каже, що між мешканцями не було жодних проблем, доки у 2016 році не помер колишній власник сусіднього будинку Стів Ріттер.

"Щойно ця бідна людина пішла з життя, тут почалися безумство і хаос", — сказала Трейсі.

Колись мирні сусіди виявилися втягнутими в запекле суперництво, що дійшло до крайності, коли Браун залучив землеупорядника, який сказав, що межа ділянки проходить центром гаража.

Рітери з'їхали зі свого будинку незабаром після оцінки, але їхній молодший син невдовзі повернувся і запитав, чи може він забрати прах батька з гаража.

"Будь ласка, забирайте. Ми хочемо повернути нашу власність, тому що ми платили за неї податки протягом багатьох років. Але він пішов туди і почав розкидати сміття всюди, розбивати шибки", — сказала Трейсі.

Наступного дня Браун приніс пилку з механічним приводом і взявся за гараж. Трейсі сказала, що подружжя зробило урок із цієї драми й в майбутньому суворіше стежитиме за дотриманням кордонів.

Раніше Фокус писав, що чоловік збудував "Берлінську стіну" без згоди сусідів. Гарольд і Жаклін Стенлі стверджують, що її висота перевищує 2,1 метра і вона була збудована без їхнього дозволу. Загорожа стала каменем спотикань між двома сім'ями, вони обмінялися безліччю неприємних слів і з того часу ворогують.

Також раніше повідомлялося, що жінка виявила таємничі листи у стінах будинку. Вона відкрила вентиляційну порожнину в стіні та натрапила на старі любовні листи, перев'язані мотузкою.