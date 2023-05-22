"Це просто жахливо": чоловік збудував "Берлінську стіну" без згоди сусідів (фото)

Гарольд і Жаклін Стенлі стверджують, що стіна, висота якої перевищує 2,1 метра, була збудована без їхнього дозволу. Загорожа стала каменем спотикань між двома сім'ями, вони обмінялися безліччю неприємних слів і з того часу ворогують.

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У Великій Британії Гарольд і Жаклін Стенлі кажуть, що вони були дуже злі після того, як повернулися з відпустки й побачили, що їхній сусід збудував "Берлінську стіну" поряд з терасою їхнього будинку. Про це пише The Mirror.

Подружня пара стверджує, що вони не могли повірити своїм очам, коли повернулися додому і виявили, що стіна, висота якої, як кажуть, перевищує 2,1 метра, була збудована без їхнього дозволу.

Стенлі відмічає, що "потворна" бетонна конструкція загороджує їм огляд і не дозволяє повною мірою насолоджуватися терасою. Це також призвело до неприязні зі своїм сусідом. Дві ворогуючі сім'ї обмінялися безліччю неприємних слів та звинувачень.

"Стіна стала початком кінця. Ми повернулися з відпустки й зіткнулися з цією штукою ззаду. Це як "Берлінська стіна". Ми насолоджувалися терасою влітку, але тепер у нас є цей непроглядний мур, на який можна дивитися. Це просто жахливо", — розповів Гарольд, який живе неподалік Блекпула, Ланкашир.

Офіцери, які відвідали ділянку, визнали будову прийнятною Фото: The Sun

З будинку Стенлі на березі моря відкривається дивовижний краєвид на Ірландське море, а також видно знамениті ілюмінації Блекпула. Тепер Стенлі кажуть, що їхній огляд зіпсований, і вони більше не розмовляють зі своїм сусідом.

За даними The Sun, місцева влада підтвердила, що сусід не просив дозволу на будівництво стіни, але жодних дій проти нього не вживається. Виданню відомо, що загородження, про яке йдеться, було збудовано фірмою з Блекпула в червні 2019 року. Джерело повідомило, що його звели для того, щоб запобігти потраплянню води всередину.

Це джерело також повідомило, що власник будинку збудував стіну, оскільки хотів запобігти падінню літнього родича із задньої частини тераси. Вони стверджували, що Стенлі були вдома, коли будувалася більша частина стіни, і заявили, що вона не з'явилася "раптово".

Видання зазначає, що людині слід було б запросити дозвіл на будівництво, проте офіцери, які відвідали ділянку, вважали будову прийнятною і вирішили, що в інтересах суспільства не варто робити примусових дій.

"Я можу підтвердити, що ця справа була закрита виконувачем обов'язків відповідальної за розгляд справи, і жодних заходів щодо примусового виконання вжито не було", — заявив представник ради Вайр.

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