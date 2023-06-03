Написані "давньою" мовою: жінка виявила таємничі листи в стінах будинку (фото)

Жінка відкрила вентиляційну порожнину в стіні і натрапила на старі любовні листи, перев'язані мотузкою.

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Жінка розповіла на популярному форумі Reddit про те, як виявила любовні листи, заховані у стінах її будинку. Тепер вона хоче дізнатися, як склалося життя автора листів. Про це пише The Mirror.

Жінка вирішила зробити ремонт у будинку. Вона розповіла, що відкривши вентиляційну порожнину у стіні, натрапила на старі любовні листи, перев'язані мотузкою. Дівчина зрощу зрозуміла, що вони були написані молодою жінкою своєму коханому.

"Я живу в цьому будинку вже 12 років. Насправді я не знаю точно дату написання листів. Всі вони датовані вдень і часом, що сумно. Судячи з мови, використаної в листах, жінка вважає, що вони могли бути написані в 1950-х роках. Однак інші вважають, що вони могли бути написані у 1980-х роках, судячи зі скорописного почерку", — написала дівчина.

У листах невідома жінка розповідає смішні історії про свій день Фото: mildlyinteresting/Reddit

У листах невідома жінка розповідає смішні історії про свій день та намагається переконати свого коханого піти з нею на танці.

"Я страшенно сумувала за тобою у ці вихідні, а що буде під час канікул, одному богу відомо. Я була зовсім нещасна і думаю, що вчора ввечері я віддала б життя, щоб побачити тебе. Навіть якщо ти не прийдеш на танці, ти не повинен боятися, що я буду фліртувати з Брауном або з кимось ще. Тому що я не буду. Дорогий, я буду думати про тебе весь час і сумувати за тобою. Мені б дуже хотілося, щоб ти прийшов, але мені було б неприємно відчувати, що я змусила тебе зробити це проти твоєї волі", — каже частина листа.

Бажаючи дізнатися, чи він відвідав у результаті танці, жінка каже, що продовжить читати любовні листи, щоб знайти більше інформації про їхні стосунки.

"Мені здається, ви щойно потрапили до романтичного фільму, де ваша мета доставити листи бабусі людини, яка виявиться любов'ю всього вашого життя", — написав один із користувачів форуму, коментуючи її знахідку.

Раніше Фокус писав, що рятувальники натрапили на капсулу часу 1905 року. Пожежники, які знімали наріжний камінь зі старої станції перед її зносом, виявили мідну коробку, яка дуже добре збереглася. Усередині неї було багато предметів на той час.

Також повідомлялося, що жінка виявила в будинку таємну кімнату з "страшними фотографіями". Дівчина виявила замурований вхід під час ремонтних робіт, сказавши, що нічого не знала про нього раніше. Будинок був збудований у 1893 році.