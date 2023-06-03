Написаны на "давнем" языке: женщина обнаружила таинственные письма в стенах дома (фото)

Женщина открыла вентиляционную полость в стене и наткнулась на старые любовные письма, перевязанные бечевкой.

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Женщина рассказала на популярном форуме Reddit о том, как обнаружила любовные письма, спрятанные в стенах ее дома. Теперь она хочет узнать, как сложилась жизнь автора писем. Об этом пишет The Mirror.

Женщина решила сделать ремонт в доме. Она рассказала, что открыв вентиляционную полость в стене, наткнулась на старые любовные письма, перевязанные бечевкой. Девушка сращу же поняла, что они были написаны молодой женщиной своему возлюбленному.

"Я живу в этом доме уже 12 лет. На самом деле я не знаю точно дату написания писем. Все они датированы днем и временем, что печально. Судя по языку, использованному в письмах, женщина считает, что они могли быть написаны в 1950-х годах. Однако другие считают, что они могли быть написаны в 1980-х годах, судя по скорописному почерку", — написала девушка.

В письмах неизвестная женщина рассказывает смешные истории о своем дне Фото: mildlyinteresting/Reddit

В письмах неизвестная женщина рассказывает смешные истории о своем дне и пытается убедить своего возлюбленного пойти с ней на танцы.

"Я ужасно скучала по тебе в эти выходные, а что будет во время каникул, одному богу известно. Я была совершенно несчастна и думаю, что вчера вечером я отдала бы жизнь, чтобы увидеть тебя. Даже если ты не придешь на танцы, ты не должен бояться, что я буду флиртовать с Брауном или с кем-нибудь еще. Потому что я не буду. Дорогой, я буду думать о тебе все время и скучать по тебе. Мне бы очень хотелось, чтобы ты пришел, но мне было бы неприятно чувствовать, что я заставила тебя сделать это против твоей воли", — гласит часть письма.

Желая узнать, посетил ли он в итоге танцы, женщина говорит, что продолжит читать любовные письма, чтобы найти больше информации об их отношениях.

"Мне кажется, вы только что попали в романтический фильм, где ваша цель доставить письма бабушке человека, который окажется любовью всей вашей жизни", — написал один из пользователей форума, комментируя ее находку.

Ранее Фокус писал, что спасатели наткнулись на капсулу времени 1905 года. Пожарные, снимавшие краеугольный камень со старой станции перед ее сносом, обнаружили медную коробку, которая очень хорошо сохранилась. Внутри нее было много предметов того времени.

Также сообщалось, что женщина обнаружила в доме тайную комнату с "жуткими фотографиями". Девушка обнаружила замурованный вход во время ремонтных работ, сказав, что ничего не знала о нем ранее. Дом был построен в 1893 году.