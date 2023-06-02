"Дивовижна знахідка": рятувальники натрапили на капсулу часу 1905 року (фото)

Пожежники, які знімали наріжний камінь зі старої станції перед її зносом, виявили мідну коробку, яка дуже добре збереглася. Усередині неї було багато предметів на той час.

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У 118-річній капсулі часу, знайденій під час знесення пожежної станції в штаті Огайо (США), було виявлено значки та список пожежної роти за 1905 рік. Про це пише UPI.

Пожежна служба Маріона повідомила, що пожежники, які знімали наріжний камінь зі старої станції перед її зносом, виявили мідну коробку, яка дуже добре збереглася. Усередині неї було багато предметів на той час.

Відкривши капсулу часу, пожежники виявили в ній значки пожежників Маріона, список пожежної компанії та міської влади за 1905 рік, газету Marion Daily News за той самий рік та книгу компанії Marion Steam Shovel Company.

Усередині мідної коробки було багато предметів того часу Фото: колаж Фокус

"Яка дивовижна знахідка. Ці предмети зберігатимуться в Історичному товаристві округу Меріон, поки будується наша нова станція 1, а потім будуть поміщені у вітрину", — йдеться у повідомленні департаменту Facebook.

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