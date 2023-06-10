Незрозуміла смерть у Британії: поліція розслідує загадкову загибель туристки на курорті (фото)

Жінка відпочивала у дачному селищі. Попри всі зусилля медиків, їй не вдалося допомогти.

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У Великій Британії туристка загинула в дачному селищі Center Parcs внаслідок того, що поліція називає "незрозумілою смертю". Про це пише The Mirror.

Аварійні служби прибули на місце сімейного відпочинку в Саффолку 8 червня ввечері, але жінка віком близько 30 років була оголошена мертвою на місці події.

Співробітники місцевої поліції повідомили, що смерть жінки розглядається як незрозуміла. Проте офіцери додали, що не вважають, що існують якісь підозрілі обставини.

"Ми глибоко засмучені новиною про смерть гості в Center Parcs Elveden Forest. Наші думки з її родиною та друзями у цей тяжкий час. Ми продовжуємо надавати підтримку її сім'ї, а також нашим колегам, які допомагали екстреним службам", — сказав представник дачного селища.

Туристка загинула у дачному селищі Center Parcs Фото: brit

Найближчих родичів жінки було поінформовано, і буде підготовлено справу для коронера.

У соціальних мережах доброзичливці висловили свою повагу жінці.

"Мої думки звернені до її родини", — написав один із користувачів Facebook.

Center Parcs Europe — це європейська мережа дачних селищ, яка була заснована в Нідерландах в 1968 році і зараз управляється Pierre & Vacances і належить Blackstone Group.

Раніше Фокус писав, що сім'я виявила сплячого грабіжника на дивані в їхньому будинку. Інцидент стався у жовтні минулого року. Сім'я з трьох людей була вражена, коли повернулася додому і виявила грабіжника, який дрімав у вітальні.

Також повідомлялося, що незадоволений сусід розпиляв гараж чоловіка навпіл. Перед тим, як здійснити акт вандалізму, Габріель Брон запросив двох землемірів, які оглянули прибудову і підтвердили, що вона частково знаходиться на землі.