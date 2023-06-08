Випив та\ поїв: родина виявила сплячого грабіжника на дивані в їхньому будинку (фото)

Інцидент стався у жовтні минулого року. Сім'я з трьох людей була вражена, коли повернулася додому і виявила грабіжника, який дрімав у вітальні.

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У Великій Британії зломщик Крістофер Вест пробрався до будинку сім'ї, і заснув п'яним на їхньому дивані. Чоловіка заарештували. Про це пише Daily Star.

Інцидент стався у жовтні минулого року. Сім'я з трьох людей була вражена, коли повернулася додому і виявила грабіжника, який дрімав у вітальні. Вони підійшли до свого житла в Сандерленді й помітили на порозі синю запальничку, хоча ніхто з них не курив. Заглянувши у вікно, господарі будинку побачили, що всередині спить незнайомий чоловік.

Глава сім'ї увійшов до будинку, розбудив Веста та витяг його на вулицю, повідомляє ChronicleLive.

Чоловік нічого не вкрав, але курив у хаті та пригощався їжею та спиртним. Сім'я поїхала 24 жовтня, а за два дні сусід побачив Веста, що сидів на паркані біля будинку. Після цього грабіжник втік з потенційного місця злочину. На той час, коли сім'я повернулася 27 жовтня, йому вдалося пробратися всередину.

"У будинку є приватна дорога з високим парканом та електричними воротами. Вони вийшли, і дитина підібрала з землі синю запальничку, яка не належала сім'ї. Жінка, яка мешкає в будинку, була стурбована, подивилася у вікно вітальні та побачила обвинуваченого, який спав на їхньому дивані Вона сказала своєму партнеру, що всередині хтось є, і вони відвели дитину до сусідів. Потім чоловік відчинив двері й ввійшов усередину. Він закричав на обвинуваченого, розбудив його і витяг з дому", — сказав Джо Хедворт, обвинувач.

Чоловік нічого не вкрав, але курив у будинку та пригощався їжею та спиртним Фото: Daily Star

Крістофер Вест, ймовірно, був у стані алкогольного сп'яніння. При арешті у нього було знайдено два складні ножі та плоскогубці.

Чоловік визнав себе винним у крадіжці зі зломом та був засуджений до 20 місяців умовно на два роки з обов'язковим дев'ятимісячним лікуванням від алкоголізму та реабілітацією.

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