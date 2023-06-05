"Прохання поховати": жінка знайшла моторошну записку в кишені свого нового піджака (фото)

Деколи колишні власники забувають у своєму одязі якісь сентиментальні предмети, гроші чи прикраси. Однак цього разу Джоан повідомила про знахідку, яка справді викликає тривогу.

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У США жінка, на ім'я Джоан зізналася, що вона злякалася, виявивши записку в піджаку, який вона придбала в комісійному магазині. Про це пише Top News.

Американка приміряла червоне вбрання та виявила папір у кишені, на якій колишня власниця просила бути похованим у цьому костюмі. Потім ці фотографії були надруковані на Facebook.

"У комісійному магазині Джоанн виявила цей чудовий одяг, і в його кишені виявилася прикріплена записка", — підписали фото у соцмережах.

На одній фотографії зображено жінку, яка демонструє червоний піджак з квітковими деталями, а на наступній фотографії показано записку, яку вона знайшла в кишені.

Одяг був куплений у благодійному магазині Фото: колаж Фокус

"Прохання поховати мене у цьому червоному костюмі", — йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що одяг був куплений у благодійному магазині, тож можна припустити, що останнє бажання не було виконане.

Повідомлення набрало сотні лайків та репостів, і багато людей прокоментували дивну знахідку, зазначивши, що "сумно", що жінка так і не отримала те, чого хотіла.

"Остерігайтеся. Мертва господиня може переслідувати вас через свого піджака", — написав один із користувачів соціальної мережі.

Раніше Фокус писав, що чоловік знайшов у будинку страшний портрет, про який не підозрював 46 років. Він був здивований, виявивши старовинну картину "чоловіки без очей", заховану у стіні. На звороті ледь помітно було написано "Старий, на ім'я Енергія".

Також раніше повідомлялося, що старовинна фотографія дідуся стала "доказом" подорожі у часі. Чоловік під псевдонімом Jimmy The Filmmaker стверджує, що його предок міг бути мандрівником у часі, оскільки той тримає предмет, який напрочуд схожий на сучасний смартфон.