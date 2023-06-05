"Просьба похоронить": женщина нашла жуткую записку в кармане своего нового пиджака (фото)

Порой бывшие владельцы забывают в своей одежде какие-то сентиментальные предметы, деньги или украшения. Однако на этот раз Джоанн сообщила о находке, которая действительно вызывает тревогу.

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В США женщина по имени Джоанн призналась, что она испугалась, обнаружив записку в пиджаке, который она приобрела в комиссионном магазине. Об этом пишет Top News.

Американка примерила красный наряд и обнаружила бумагу в кармане, на которой бывшая владелица просила быть похороненной в этом костюме. Затем эти фотографии были опубликованы на Facebook.

"В комиссионном магазине Джоанн обнаружила этот прекрасный красный пиджак, и в его кармане оказалась прикрепленная записка", — подписали фото в соцсетях.

На одной фотографии изображена женщина, демонстрирующая красный пиджак с цветочными деталями, а на следующей фотографии в крупном плане показана записка, которую она нашла в кармане.

Одежда была куплена в благотворительном магазине Фото: коллаж Фокус

"Просьба похоронить меня в этом красном костюме", — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что одежда была куплена в благотворительном магазине, поэтому можно предположить, что последнее желание не было исполнено.

Сообщение набрало сотни лайков и репостов, и многие люди прокомментировали странную находку, отметив, что "печально", что женщина так и не получила то, чего хотела.

"Остерегайтесь. Мертвая хозяйка может преследовать вас из-за своего пиджака", — написал один из пользователей социальной сети.

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