Спав у кущах: у Польщі організували рятувальну операцію через п'яного білоруського туриста

Рятувальні служби активно шукали зниклого чоловіка, і через пів години його вдалося знайти. Однак виявилося, що він був п'яний і спав у кущах поруч із пляжем.

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На узбережжі Балтійського моря в польському селі Рева стався інцидент із громадянином Білорусі, який нібито зайшов у воду затоки Пак, через що почалася пошукова операція. Про це 25 червня повідомляла польська газета Dziennik Bałtycki.

Повідомляється, що служби порятунку, включно з морською пошуково-рятувальною службою SAR, проводили активні пошуки, щоб знайти зниклого чоловіка. За приблизно пів години його було виявлено. Однак виявилося, що він був п'яний і спав у кущах неподалік від пляжу.

"Пошуки білоруського громадянина тривали понад 30 хвилин, на пляж у Реві було направлено, зокрема, підрозділ із Владиславова; на щастя, чоловіка було знайдено, хоча його стан залишає бажати кращого, — розповів журналістам Себастьян Клуска, директор рятувальної служби SAR.

Місцеве видання пише, що початок літніх канікул на Балтійському морі 2023 року затьмарений трагічними випадками, коли кілька людей уже потонули.

Нагадаємо, 11 червня повідомлялося, що в Червоному морі в Ельфінстоні (Єгипет) спалахнула яхта для дайвінгу "Hurricane", на борту якої перебували 29 осіб.

10 червня повідомлялося, що у Великій Британії туристка загинула в дачному селищі Center Parcs унаслідок того, що поліція називає "нез'ясовною смертю".