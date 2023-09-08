"Колонізація": жителі Таїланду скаржаться на російських біженців, які заполонили курорти, — ЗМІ

За даними видання Al Jazeera, на острові Пхукет з'являються підприємства, які наймають винятково російськомовних співробітників, зокрема нелегальних іммігрантів із країн колишнього СРСР, що веде до збільшення рівня злочинності.

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Наростальна масова міграція російських громадян до Таїланду, у зв'язку з агресією Росії, викликає невдоволення місцевих жителів острова Пхукет, що є одним із найвідоміших таїландських курортів. За інформацією Al Jazeera, тільки цього року на острів прибуло майже 400 тисяч росіян, що вдвічі більше, ніж до початку конфлікту в Україні.

Як пишуть журналісти, місцева влада надала досить лояльні умови для довгострокового перебування громадян Росії в Таїланді. Чоловіки використовують це як притулок від мобілізації в Росії, а жінки з дітьми шукають безпечний притулок від вибухів у російських містах.

Однак це викликає роздратування серед місцевих жителів, оскільки приїжджі чоловіки конкурують на ринку транспортних послуг, пропонуючи нижчі ціни на таксі. Молоді російськомовні жінки, зі свого боку, переповнюють традиційну сферу надання секс-послуг.

Видання зазначає, що деякі російські біженці, які мають довгострокові візи, інвестують у бізнес і скуповують нерухомість на острові, що призводить до зростання цін на нерухомість і ускладнює життя місцевим рієлторам і орендарям. Крім того, на острові починають з'являтися підприємства, які наймають винятково російськомовних співробітників, зокрема нелегальних іммігрантів із країн колишнього СРСР, що веде до збільшення рівня злочинності.

Попри посилення кримінальної активності, правоохоронні органи поки що на це не сильно реагують. Місцеві жителі занепокоєні тим, що росіяни опановують значну частину туристичного бізнесу та продовжують розширювати свій вплив, інвестуючи в різні підприємства.

Існують також побоювання, що приплив російських грошей може супроводжуватися діловим суперництвом і злочинністю. Так, 8 червня імміграційна влада Пхукета заарештувала казахстанця за підозрою в тому, що він серед білого дня застрелив російського бізнесмена 44-річного Дмитра Алєйнікова, який сидів у своїй машині біля жвавого кафе. А в понеділок, 4 вересня, на курортному острові Самуї заарештували 31-річного росіянина, підозрюваного у зв'язках із шахраями, які діють із Камбоджі.

Зазначається, що в соціальних мережах уже з'явилися заклики до протестів проти "колонізації" росіян на острові. Влада, очікуючи на прибуток від туристичної індустрії, намагається пом'якшити невдоволення місцевого населення, наголошуючи, що не всі росіяни, які прибули, пов'язані зі злочинністю, і багато хто шукає просто безпечний притулок.

Нагадаємо, 7 липня повідомлялося, що в турецькій Аланії охоронці готелю побили росіянина, який неадекватно поводився і кидався на персонал.

Раніше в Польщі організували рятувальну операцію через п'яного білоруського туриста. За пів години його знайшли — він був п'яний і спав у кущах неподалік від пляжу.