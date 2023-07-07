Бійка в турецькому готелі: співробітники пообіцяли відшкодувати збитки побитому росіянину (відео)

У росЗМІ повідомили, що конфлікт між туристами та охороною готелю Nox Inn Deluxe Hotel 5*, що стався минулої ночі, вичерпано. Він був вирішений протягом декількох годин після публікації відео бійки.

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У турецькій Аланії охоронці готелю побили росіянина, який неадекватно поводився і кидався на персонал. Відео побиття оприлюднив російський телеграм-канал "КрышаТурДома".

У росЗМІ повідомляють, що відео поширила дружина побитого. За її словами, після побиття співробітники готелю не стали викликати швидку допомогу і поліцію, це довелося зробити самим росіянам. Потерпілий чоловік зараз перебуває на обстеженні. Пара збирається звертатися в посольство РФ.

Російські видання передають, що російська пара нещодавно отримала ВНЖ у Туреччині. Пара заселилася в готель Noxinn Deluxe Hotel 3*.

За їхніми словами, в один із днів постраждалі відпочивали на пляжі, і з балкона готелю на них нібито скинули пляшки з водою невідомі. Росіяни зажадали пояснень від співробітника ресепшена, однак той їх проігнорував, а охоронець закладу заявив, що "вони росіяни і заслужили це, так їм і треба".

Згідно з даними російських джерел, коли жінка спробувала зафіксувати його висловлювання на відео, турецький чоловік нібито замахнувся і спробував вихопити у неї телефон. Її чоловік схопив охоронця за руку і відштовхнув, після чого на нього напали ще троє осіб, які почали бити росіянина руками і ногами. Пізніше потерпілий зізнався, що після побиття деякий час не відчував своїх кінцівок і втрачав свідомість. Його дружина самостійно викликала поліцію, після непритомності чоловіка силовики викликали швидку.

Однак із кадрів другого відео можна зрозуміти, що росіянка підбігла до адміністратора і, називаючи його "долбо*бом", вимагає викликати побитому чоловікові лікаря.

У ЗМІ РФ не публікують версію турецької сторони, тому правда поки що залишається невідомою.

Як вирішився конфлікт?

За даними росЗМІ, конфлікт між туристами з Росії та охороною готелю Nox Inn Deluxe Hotel 5*, що стався минулої ночі, вичерпано. Він був вирішений протягом декількох годин після публікації відео бійки.

"Інцидент повністю вичерпано. З обох сторін були принесені вибачення. Ми визнали, що кожен із нас був по-своєму не правий. Я могла своїми діями спровокувати охорону готелю. Вони зі свого боку теж проявили некомпетентність. Ми вирішили піти один одному назустріч", — розповіла росіянка.

Видання повідомляє, що сторони нібито підписали угоду. Готель зобов'язався компенсувати туристам витрати на обстеження чоловіка в клініці — два чеки на загальну суму понад 6 тис. лір. Відпочивальники ж запевнили, що заяв до поліції та інших органів за фактом події не подавали.

Що відомо про відгуки про готель Noxinn Deluxe Hotel 3*?

Після звістки про те, що в цьому готелі видалили російського туриста, у Google почали масово з'являтися негативні відгуки, ймовірно, від імені громадян РФ.

Негативний відгук росіян

Негативний відгук росіян

При цьому гості з інших країн були задоволені готелем і позитивно відгукнулися навіть про інцидент із бійкою.

Позитивний відгук

Позитивний відгук

Позитивний відгук

Нагадаємо, що 7 липня в мережі спливло відео про те, як у турецькій Аланії охоронці готелю побили росіянина, який неадекватно поводився і кидався на персонал.

А в Польщі організували рятувальну операцію через п'яного білоруського туриста. За півгодини його знайшли — він був п'яний і спав у кущах неподалік від пляжу.