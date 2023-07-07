Драка в турецком отеле: сотрудники пообещали возместить ущерб побитому россиянину (видео)

В росСМИ сообщили, что конфликт между туристами и охраной отеля Nox Inn Deluxe Hotel 5*, произошедший минувшей ночью, исчерпан. Он был решен в течение нескольких часов после публикации видео драки.

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В турецкой Алании охранники отеля избили россиянина, который неадекватно себя вел и бросался на персонал. Видео избиения обнародовал российский телеграм-канал "КрышаТурДома".

В росСМИ сообщают, что видео распространила супруга побитого. По ее словам, после избиения сотрудники отеля не стали вызывать скорую помощь и полицию, это пришлось сделать самим россиянам. Пострадавший мужчина сейчас находится на обследовании. Пара собирается обращаться в посольство РФ.

Российские издания передают, что российская пара недавно получила ВНЖ в Турции. Пара заселилась в отель Noxinn Deluxe Hotel 3*.

По их словам, в один из дней пострадавшие отдыхали на пляже, и с балкона отеля на них якобы сбросили бутылки с водой неизвестные. Россияне потребовали объяснений от сотрудника ресепшена, однако тот их проигнорировал, а охранник заведения заявил, что "они русские и заслужили это, так им и надо".

Согласно данным российских источников, когда женщина попыталась запечатлеть его высказывание на видео, турецкий мужчина якобы замахнулся и попытался выхватить у нее телефон. Ее супруг схватил охранника за руку и оттолкнул, после чего на него напали еще трое человек, которые начали избивать россиянина руками и ногами. Позднее пострадавший признался, что после избиения некоторое время не чувствовал своих конечностей и терял сознание. Его супруга самостоятельно вызвала полицию, после обморока мужчины силовики вызвали скорую.

Однако, из кадров второго видео можно понять, что россиянка подбежала к администратору, и называя его "долбо*бом", требует вызвать избитому мужчине врача.

В СМИ РФ не публикуют версию турецкой стороны, поэтому правда пока остается неизвестна.

Как решился конфликт?

По данным росСМИ, конфликт между туристами из России и охраной отеля Nox Inn Deluxe Hotel 5*, произошедший минувшей ночью, исчерпан. Он был решен в течение нескольких часов после публикации видео драки.

"Инцидент полностью исчерпан. С обеих сторон были принесены извинения. Мы признали, что каждый из нас был по-своему не прав. Я могла своими действиями спровоцировать охрану отеля. Они со своей стороны тоже проявили некомпетентность. Мы решили пойти друг другу навстречу", – рассказала россиянка.

Издание сообщает, что стороны якобы подписали соглашение. Отель обязался компенсировать туристам расходы на обследование мужа в клинике – два чека на общую сумму более 6 тыс. лир. Отдыхающие же заверили, что заявлений в полицию и другие органы по факту произошедшего не подавали.

Что известно об отзывах об отеле Noxinn Deluxe Hotel 3*?

После известия о том, что в данном отеле издали российского туриста, в Google стали массово появляться негативные отзывы, вероятно, от лица граждан РФ.

Негативный отзыв россиян

Негативный отзыв россиян

При этом гости из других стран были довольны отелем и позитивно отозвались даже об инциденте с дракой.

Позитивный отзыв

Позитивный отзыв

Позитивный отзыв

Напомним, что 7 июля в сети всплыло видео о том, как в турецкой Алании охранники отеля избили россиянина, который неадекватно себя вел и бросался на персонал.

А в Польше организовали спасательную операцию из-за пьяного белорусского туриста. Через полчаса его нашли — он был пьян и спал в кустах неподалеку от пляжа.