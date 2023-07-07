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Мир

Драка в турецком отеле: сотрудники пообещали возместить ущерб побитому россиянину (видео)

побили российского туриста
В Турции побили российского туриста

В росСМИ сообщили, что конфликт между туристами и охраной отеля Nox Inn Deluxe Hotel 5*, произошедший минувшей ночью, исчерпан. Он был решен в течение нескольких часов после публикации видео драки.

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В турецкой Алании охранники отеля избили россиянина, который неадекватно себя вел и бросался на персонал. Видео избиения обнародовал российский телеграм-канал "КрышаТурДома".

В росСМИ сообщают, что видео распространила супруга побитого. По ее словам, после избиения сотрудники отеля не стали вызывать скорую помощь и полицию, это пришлось сделать самим россиянам. Пострадавший мужчина сейчас находится на обследовании. Пара собирается обращаться в посольство РФ.

Российские издания передают, что российская пара недавно получила ВНЖ в Турции. Пара заселилась в отель Noxinn Deluxe Hotel 3*.

По их словам, в один из дней пострадавшие отдыхали на пляже, и с балкона отеля на них якобы сбросили бутылки с водой неизвестные. Россияне потребовали объяснений от сотрудника ресепшена, однако тот их проигнорировал, а охранник заведения заявил, что "они русские и заслужили это, так им и надо".

Согласно данным российских источников, когда женщина попыталась запечатлеть его высказывание на видео, турецкий мужчина якобы замахнулся и попытался выхватить у нее телефон. Ее супруг схватил охранника за руку и оттолкнул, после чего на него напали еще трое человек, которые начали избивать россиянина руками и ногами. Позднее пострадавший признался, что после избиения некоторое время не чувствовал своих конечностей и терял сознание. Его супруга самостоятельно вызвала полицию, после обморока мужчины силовики вызвали скорую.

Однако, из кадров второго видео можно понять, что россиянка подбежала к администратору, и называя его "долбо*бом", требует вызвать избитому мужчине врача.

В СМИ РФ не публикуют версию турецкой стороны, поэтому правда пока остается неизвестна.

Как решился конфликт?

По данным росСМИ, конфликт между туристами из России и охраной отеля Nox Inn Deluxe Hotel 5*, произошедший минувшей ночью, исчерпан. Он был решен в течение нескольких часов после публикации видео драки.

"Инцидент полностью исчерпан. С обеих сторон были принесены извинения. Мы признали, что каждый из нас был по-своему не прав. Я могла своими действиями спровоцировать охрану отеля. Они со своей стороны тоже проявили некомпетентность. Мы решили пойти друг другу навстречу", – рассказала россиянка.

Издание сообщает, что стороны якобы подписали соглашение. Отель обязался компенсировать туристам расходы на обследование мужа в клинике – два чека на общую сумму более 6 тыс. лир. Отдыхающие же заверили, что заявлений в полицию и другие органы по факту произошедшего не подавали.

Что известно об отзывах об отеле Noxinn Deluxe Hotel 3*?

После известия о том, что в данном отеле издали российского туриста, в Google стали массово появляться негативные отзывы, вероятно, от лица граждан РФ.

Негативный отзыв россиян Fullscreen
Негативный отзыв россиян
Негативный отзыв россиян Fullscreen
Негативный отзыв россиян

При этом гости из других стран были довольны отелем и позитивно отозвались даже об инциденте с дракой.

Позитивный отзыв Fullscreen
Позитивный отзыв
Позитивный отзыв Fullscreen
Позитивный отзыв
Позитивный отзыв Fullscreen
Позитивный отзыв

Напомним, что 7 июля в сети всплыло видео о том, как в турецкой Алании охранники отеля избили россиянина, который неадекватно себя вел и бросался на персонал.

А в Польше организовали спасательную операцию из-за пьяного белорусского туриста. Через полчаса его нашли — он был пьян и спал в кустах неподалеку от пляжа.