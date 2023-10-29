Стрельба на Хэллоуин: неизвестные расстреляли людей в Чикаго и Мэнсфилде (видео)

По предварительным данным, обнародованных полицейскими, два подростка были убиты и еще как минимум 19 людей, среди которых несовершеннолетние и женщины, получили ранения.

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Помимо Флориды, стрельба на праздновании Хэллоуина произошла еще в двух городах США: Чикаго и Мэнсфилде. Об этом сообщают официальные источники и американские СМИ.

В Чикаго по данным Департамента полиции во время вечеринки в честь Хэллоуина по меньшей мере 15 человек получили огнестрельные ранения в воскресенье, 29 октября. Среди пострадавших — шесть женщин и девять мужчин в возрасте от 26 до 53 лет. Двое из них находятся в критическом состоянии. Полиция Чикаго была вызвана после полуночи и обнаружила мужчину, стреляющего в сторону проводимого мероприятия. Преступник скрылся, но был быстро задержан сотрудниками полиции. При задержании у него был обнаружен пистолет. Детективы продолжают расследование, но дополнительной информации пока нет.

Стрельбой закончилась также вечеринка в Мэнсфилде. В Департаменте полиции города сообщили о том, что два подростка погибли и четверо получили ранения в результате применения огнестрельного оружия. Офицеры получили вызов в 800-й квартал Ферндейл-роуд 28 октября после 23:30 по сообщению о выстрелах и бегущих людях. Прибыв на место, полицейские обнаружили четырех человек с огнестрельными ранениями.

Двое пострадавших были доставлены в ближайшие больницы, а двое других скончались на месте происшествия. Позднее в местной больнице сообщили, что еще один пострадавший с огнестрельным ранением был доставлен в больницу на личном автомобиле. В ходе опроса следователи установили, что еще один человек получил огнестрельное ранение. Возраст пострадавших варьировался от 14 до 19 лет. Что послужило причиной стрельбы, пока неясно. Свидетели утверждают, что с места происшествия убегала группа людей, как пешком, так и на автомобилях, но не смогли дать следователям описание ни подозреваемых, ни автомобилей.

Напомним, 27 октября сообщалось, что в США продолжают искать стрелка, убившего 18 человек. Полиции удалось пока что найти лишь дом подозреваемого и провести обыск в поисках доказательств.

Подозреваемый устроил массовую стрельбу в городе Льюистон, американском штате Мэн. Известно, что злоумышленник атаковал по меньшей мере три точки — на Годдард-роуд, Моллисон-Вэй и в 500-м квартале Линкольн-стрит.