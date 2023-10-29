Стрілянина на Геловін: невідомі розстріляли людей у Чикаго та Менсфілді (відео)

За попередніми даними, оприлюдненими поліцейськими, двох підлітків було вбито і ще щонайменше 19 людей, серед яких неповнолітні та жінки, дістали поранення.

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Крім Флориди, стрілянина на святкуванні Геловіна сталася ще у двох містах США: Чикаго і Менсфілді. Про це повідомляють офіційні джерела та американські ЗМІ.

У Чикаго, за даними Департаменту поліції, під час вечірки на честь Геловіна щонайменше 15 осіб дістали вогнепальні поранення в неділю, 29 жовтня. Серед постраждалих — шість жінок і дев'ять чоловіків віком від 26 до 53 років. Двоє з них перебувають у критичному стані. Поліція Чикаго була викликана після опівночі й виявила чоловіка, який стріляв у бік заходу, що проводився. Злочинець втік, але його швидко затримали співробітники поліції. Під час затримання у нього було виявлено пістолет. Детективи продовжують розслідування, але додаткової інформації поки немає.

Стріляниною закінчилася також вечірка в Менсфілді. У Департаменті поліції міста повідомили про те, що двоє підлітків загинули й четверо дістали поранення внаслідок застосування вогнепальної зброї. Офіцери отримали виклик у 800-й квартал Ферндейл-роуд 28 жовтня після 23:30 за повідомленням про постріли та людей, які бігли. Прибувши на місце, поліцейські виявили чотирьох осіб із вогнепальними пораненнями.

Двох постраждалих доправили до найближчих лікарень, а двоє інших померли на місці події. Пізніше в місцевій лікарні повідомили, що ще одного потерпілого з вогнепальним пораненням доправили в лікарню на особистому автомобілі. Під час опитування слідчі встановили, що ще одна людина дістала вогнепальне поранення. Вік постраждалих варіювався від 14 до 19 років. Що спричинило стрілянину, поки що незрозуміло. Свідки стверджують, що з місця події тікала група людей, як пішки, так і на автомобілях, але не змогли дати слідчим опис ні підозрюваних, ні автомобілів.

Нагадаємо, 27 жовтня повідомлялося, що у США продовжують шукати стрільця, який убив 18 осіб. Поліції вдалося поки що знайти лише будинок підозрюваного і провести обшук у пошуках доказів.

Підозрюваний влаштував масову стрілянину в місті Льюїстон, американському штаті Мен. Відомо, що зловмисник атакував щонайменше три точки — на Годдард-роуд, Моллісон-Вей і в 500-му кварталі Лінкольн-стріт.