Заморожені російські гроші підуть на зброю для України: чи треба буде їх повертати? (відео)

Навіть якщо ці російські гроші Києву не дадуть на пряму, а будуть закуповувати зброю по списках ЗСУ, то це стане гарним результатом. Саме в Європі багато потужностей для виробництва боєприпасів, каже експерт Максим Несвітайлов.

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Сьогодні західними партнерами розглядається варіант, за яким заморожені російські гроші підуть Україні в якості кредиту на закупівлю зброї. Але якщо Україна не зможе гроші повернути, то США та союзники просто залишать їх собі в якості оплати. Це дуже цікава ситуація, яка дозволяє бути всім у виграші: Україні отримати зброю, а Заходу російські заморожені гроші. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів політичний оглядач та експерт Максим Несвітайлов.

Він зазначає, що подібна пропозиція може стати навіть виграшною для Дональда Трампа, який зможе подати це, як власну перемогу і вигоду для США. В Штатах зараз знаходиться під арештом 60 або 65 млрд доларів російських активів, а інша велика частка (близька 250 млрд) у Європі.

"Звісно, ці гроші планувалось спочатку передати на відбудову України, але зараз нам ці кошти потрібні саме для того, щоб Україна існувала, — акцентує експерт. — Про відбудову подумаємо після війни, і бажаючих інвестувати буде багато, та з'являться й інші джерела фінансових надходжень".

Навіть якщо заморожені російські активи Україні дадуть під їхню ж заставу, це не значить, що їх треба буде повертати в повному обсязі, зазначає Несвітайлов. Всі подібні військові кредити чи ленд-лізи мають цікаву особливість — їх не завжди треба повертати в повному обсязі, може бути достатнім і виплати в умовні 10%.

"Тому я більше схиляюсь до цих оптимістичних прогнозів, які говорять, що Захід налаштований надати Україні якомога більше допомоги, — каже експерт. — Франція, Чехія та навіть Португалія, що збирається дати 100 млн долларів допомоги, є свіжим показником цього".

Навіть якщо ці російські гроші нам не дадуть на пряму, а будуть закуповувати зброю по списках ЗСУ, то це є гарним результатом, відзначає Несвітайлов, адже саме в Європі багато потужностей для виробництва боєприпасів. Проте експерту хотілось би знати більш-менш точні терміни надходження такої військової допомоги, а не загальні фрази про "найближчий термін".

Нагадаємо, що сьогодні, 19 березня, відбудеться засідання 20-ї групи з питань Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". На ньому глава Пентагону Ллойд Остін намагатиметься переконати партнерів у Європі, що Білий дім усе ще відданий підтримці Києву.