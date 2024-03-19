Замороженные российские деньги пойдут на оружие для Украины: надо ли будет их возвращать? (видео)

Даже если эти российские деньги Киеву не дадут на прямую, а будут закупать оружие по спискам ВСУ, то это станет хорошим результатом. Именно в Европе много мощностей для производства боеприпасов, говорит эксперт Максим Несвитайлов.

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Сегодня западными партнерами рассматривается вариант, по которому замороженные российские деньги пойдут Украине в качестве кредита на закупку оружия. Но если Украина не сможет деньги вернуть, то США и союзники просто оставят их себе в качестве оплаты. Это очень интересная ситуация, которая позволяет быть всем в выигрыше: Украине получить оружие, а Западу российские замороженные деньги. Об этом в интервью Фокусу рассказал политический обозреватель и эксперт Максим Несвитайлов.

Он отмечает, что подобное предложение может стать даже выигрышным для Дональда Трампа, который сможет подать это, как собственную победу и выгоду для США. В Штатах сейчас находится под арестом 60 или 65 млрд долларов российских активов, а остальная большая доля (около 250 млрд) в Европе.

"Конечно, эти деньги планировалось сначала передать на восстановление Украины, но сейчас нам эти средства нужны именно для того, чтобы Украина существовала, — акцентирует эксперт, — О восстановлении подумаем после войны, и желающих инвестировать будет много, и появятся и другие источники финансовых поступлений".

Даже если замороженные российские активы Украине дадут под их же залог, это не значит, что их надо будет возвращать в полном объеме, отмечает Несвитайлов. Все подобные военные кредиты или ленд-лизы имеют интересную особенность — их не всегда надо возвращать в полном объеме, может быть достаточным и выплаты в условные 10%.

"Поэтому я больше склоняюсь к этим оптимистическим прогнозам, которые говорят, что Запад настроен предоставить Украине как можно больше помощи, — говорит эксперт, — Франция, Чехия и даже Португалия, которая собирается дать 100 млн долларов помощи, является свежим показателем этого".

Даже если эти российские деньги нам не дадут на прямую, а будут закупать оружие по спискам ВСУ, то это является хорошим результатом, отмечает Несвитайлов, ведь именно в Европе много мощностей для производства боеприпасов. Однако эксперту хотелось бы знать более-менее точные сроки поступления такой военной помощи, а не общие фразы о "ближайшем сроке".

Напомним, что сегодня, 19 марта, состоится заседание 20-й группы по вопросам Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". На нем глава Пентагона Ллойд Остин будет пытаться убедить партнеров в Европе, что Белый дом все еще предан поддержке Киеву.