Не в пользу Украины: Писториус сделал заявление о Taurus перед "Рамштайном"

По мнению главы министерства обороны Германии Бориса Писториуса, поддержка Украины в других областях более важна, чем поставки дальнобойных ракет.

Related video

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что обсуждение поставок крылатых ракет Taurus Украине может отвлечь внимание от основных оборонных потребностей Киева. Об этом сообщает издание Tagesschau.

Он подчеркнул, что критически важными являются наличие достаточного количества артиллерийских боеприпасов, усиление дальнобойной ракетной артиллерии и развитие противовоздушной обороны.

"Тот факт, что секретная информация с заседания просочилась наружу, является частью этой какофонии. Каждый пытается заявить о себе своим поведением, сыграть в свою игру", — заявил Писториус.

В то же время он предостерег от возможного ущерба, который может принести дискуссия о поставках ракет Taurus.

"Прежде всего, эта дискуссия уже несколько месяцев доводится до крайности. Это право каждого, кто этого хочет. Мы не должны были доходить до того, чтобы исключить его раз и навсегда. Однако я считаю, что должно быть ясно, что поддержка Украины в других областях более важна", — подчеркнул он.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в Европарламенте депутаты ФРГ голосовали за Taurus для Украины, а в Бундестаге — против. По мнению председателя депутатской группы ХДС/ХСС Даниэля Каспары, голосование в Страсбурге показывает, насколько "изолированным" является правительство канцлера Германии Олафа Шольца в Берлине "со своей линией".