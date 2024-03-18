Одобрил лично Шольц: в ФРГ расследуют утечку разговора о передаче Украине Taurus, — СМИ

По словам журналистов, в распоряжении СМИ попала часть специального заседания комитета обороны. Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Брейер рассказал там о технических процедурах и эксплуатации ракеты Taurus.

Related video

В Германии могут начать расследование в связи с возможным разглашением секретов Комитета по обороне Бундестага. Речь идет о фрагменте заседания, на котором обсуждали поставки Taurus в Украину и последствия этого решения для Германии. Об этом пишет немецкое издание Rheinische Post.

По словам журналистов, в распоряжении СМИ попала часть специального заседания комитета обороны. Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Брейер рассказал там о технических процедурах и эксплуатации ракеты Taurus.

Сообщается, что во время совещания Брейер разъяснил техническую и эксплуатационную процедуру контроля над целями. Процедура включает в себя обработку большого количества данных специальными техническими системами. Правда, такие системы существуют в ограниченном количестве. Доставка их в Украину может ослабить обороноспособность ФРГ.

Журналисты получили письмо председателя комитета Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, в котором говорится, что в заседании приняли участие около 105 человек, среди которых представители федерального правительства.

Также ситуацию прокомментировал канцлер Германии Олаф Шольц. Он заявил, что не должно быть выдачи секретов. Он одобрил запуск расследования.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в Европарламенте депутаты ФРГ голосовали за Taurus для Украины, а в Бундестаге — против. По мнению председателя депутатской группы ХДС/ХСС Даниэля Каспары, голосование в Страсбурге показывает, насколько "изолированным" является правительство канцлера Германии Олафа Шольца в Берлине "со своей линией".