Регулярні рейси до РФ: Іран може постачати морем зброю для війни в Україні, — Ігнат

За словами спікера Повітряних сил, вантажі можуть бути різного характеру, а морські рейси, що здійснюються через Каспійське море, проходять через Махачкалу й Астрахань.

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Морські рейси, імовірно з поставками зброї з Ірану в Росію, стали регулярними. Про це в понеділок, 26 червня заявив представник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Ігнат відповів на запитання телеведучих щодо оцінки запасів дронів іранського виробництва у Росії, зазначивши, що рейси вантажних кораблів з Ірану до РФ, на жаль, стали регулярними.

"У загальному доступі можна відстежувати пересування бортів з Тегерана до Москви. Як бачите, трафік теж у Каспійському морі. Махачкала, Астрахань — теж з Ірану саме в ці порти потрапляють вантажі", — зазначив Ігнат.

Він підкреслив, що вантажі можуть бути різного характеру, але не виключив, що морським шляхом доставляють до РФ і зброю.

"Вони можуть бути різного характеру, тому що море, в принципі, з'єднує ці дві країни і не виключено, що і морським шляхом доставляють ці знаряддя для вбивства іранського виробництва. Тому співпраця з Тегераном триває", — зазначив речник Повітряних сил.

Ігнат висловив сподівання на те, що міжнародне співтовариство зверне увагу на це співробітництво і вживе заходів щодо припинення передачі зброї в Росію.

Військова підтримка РФ Тегераном

Наприкінці травня аналітики з Lloyd's List Intelligence повідомляли, що з вересня в Каспійському морі значно збільшилася кількість кораблів, які приховують дані про свій рух. Це переважно судна під російськими та іранськими прапорами, серед яких багато кораблів, придатних для транспортування військових вантажів.

16 травня представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія збирається закупити в Ірану додаткові дрони-камікадзе Shahed. З серпня Тегеран передав Москві понад 400 таких безпілотників.